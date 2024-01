Dépression Irène : combien de centimètres de neige sont attendus en Ile-de-France ce mercredi ?

À l’heure où la dépression Irène va faire son apparition en France à partir de ce mardi soir, cette perturbation doit engendrer des précipitations, des chutes de neiges et des pluies-verglaçantes. En Ile-de-France, Météo-France s’attend à 2 à 5 cm de neige mercredi en soirée et jusqu’à la nuit de mercredi et jeudi.

Après les températures froides de la semaine dernière, une nouvelle dépression, baptisée Irène, doit débarquer dans l’Hexagone. Cette perturbation, formée dans l’Atlantique, va balayer essentiellement le nord de la France et va mêler des précipitations, de la pluie verglaçante et de la neige.

D’après Météo-France, cette tempête va apporter de l’air frais et doux. L’épisode neigeux est prévu sur le nord de la France dès ce soir et jusqu’à jeudi. En Île-de-France, on devrait enregistrer des quantités «significatives» de neige à compter de mercredi soir.

Selon le service météorologique, on devrait mesurer 2 à 5 cm mercredi en soirée et durant toute la nuit de mercredi à jeudi. En attendant, quelques flocons pourraient tomber dès ce mardi soir.

Mais, «ce saupoudrage va vite être remplacé par de la pluie verglaçante. Elles vont se poursuivre sur l’ensemble de la nuit», a expliqué Loïs Pourchet, prévisionniste à Météo-France.

Durant la journée de jeudi, le calme devrait être de retour en Île-de-France, mais un épisode de neige devrait être au rendez-vous. Des valeurs de 2 à 5 cm, et localement 10 cm, pourraient être constatées.