Marion Maréchal : «Il n’y aura pas de réponse efficace à l’immigration si celle-ci est uniquement d’ordre national»

«Il n’y aura pas de réponse efficace à l’immigration si celle-ci est uniquement d’ordre national», a déclaré ce mardi sur CNEWS Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux élections européennes.

Les Européennes en ligne de mire. Alors que le scrutin de juin approche, Marion Maréchal, tête de liste du parti Reconquête, a estimé que le rapport de force politique au Parlement européen pouvait être modifié.

Ce changement «n'est pas neutre», a-t-elle déclaré expliquant que «l’enjeu c’est que le groupe conservateur puisse passer devant le groupe Renew Europe d'Emmanuel Macron (...). Cela voudrait dire que le Parlement est tiré vers la droite et non plus vers le centre.»

Marion Maréchal a déclaré espérer pouvoir participer directement à ce potentiel changement.

«Cela veut dire que l’on peut changer la présidence de la Commission et donc changer la ligne politique. C’est-à-dire que la ligne politique d’Ursula Van der Leyen, qui met en place le green deal, qui vote des traités de libre-échange qui met en place la répartition des migrants, qui refuse de réformer le droit d’asile, nous pourrions agir sur cela», a-t-elle détaillé.

Un intérêt pour l'Union européenne qui n'est pas anodin puisque Marion Maréchal l'a rappelé, «il n’y aura pas de réponse efficace à l’immigration si celle-ci est uniquement d’ordre national. La réponse nationale est prioritaire et essentielle mais elle doit être complétée par une réponse européenne».