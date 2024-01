Marion Maréchal : «Depuis 2016, la France connaît une explosion de l'insécurité»

«Depuis 2016, la France connaît une explosion de l'insécurité», a affirmé ce mardi sur CNEWS Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux élections européennes.

Le remaniement n’a laissé personne indifférent et le rendez-vous donné aux Français par Emmanuel Macron ce mardi à 20h15 est particulièrement attendu.

Sauf pour Marion Maréchal, qui affirme «ne rien attendre» de cette conférence de presse, qui sera diffusée sur toutes les chaînes d’information et dans les JT : «Ça fait sept ans que ce président est à la tête du pays, et nous avons vu différents gouvernements», a-t-elle lancé sur le plateau de CNEWS ce mardi 16 janvier.

La tête de liste du parti Reconquête aux élections européennes déplore une inaction d’Emmanuel Macron, au moment du remaniement, seul moment où elle aurait pu «en attendre quelque chose».

Et pour cause, Marion Maréchal-Le Pen regrette la reconduction de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur et celle d’Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice, peu après la sortie de chiffres «totalement occultés par le remaniement».

«Depuis 2016, quasiment depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, nous avions une explosion de la violence et de la criminalité dans notre pays», a-t-elle déclaré, estimant que les ministres de l’Intérieur et de la Justice sont «tous les deux co-responsables du fait de leur inaction et de leurs mauvais choix».

63% d'agression en plus depuis 2017

Début janvier, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) publiait les statistiques de l'insécurité en France en 2023. Le SSMSI a recensé 362.000 coups et blessures volontaires, soit environ 1.000 agressions par jour en moyenne. En hausse de 6% sur un an, ces agressions ont augmenté de 63% depuis 2017.

Mais la plus grosse augmentation concerne les violences sexuelles, qui ont augmenté de 7% en un an. Aussi, 87.000 faits ont été recensés au total soit environ 240 faits par jour. Les homicides sont eux aussi en hausse (6%), avec 1.033 faits recensés en 2023.