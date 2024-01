Neige et verglas : quelles sont les restrictions de circulation mises en place en Ile-de-France ?

En prévision des pluies verglaçantes annoncées cette nuit en Ile-de-France, le préfet de Paris, Laurent Nuñez, a activé le niveau 3 du Plan Neige Verglas, entraînant des restrictions de circulation dans la région.

Un épisode de pluies verglaçantes est annoncé par Meteo-France sur l'Île-de-France en fin de journée et jusqu'à demain matin. @NunezLaurent, préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, active le plan neige verglas en IDF niveau 3.





— Préfecture de Police (@prefpolice) January 16, 2024