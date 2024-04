Neige et verglas : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Ce jeudi 18 avril, Météo-France a placé onze départements en vigilance jaune neige-verglas.

La fraîcheur s'est à nouveau installée sur la France, avec des températures en dessous des normales de saison. Le mercure devrait commencer à remonter lentement ce jeudi après-midi mais Météo-France a malgré tout placé onze départements en vigilance jaune neige-verglas pour la journée.

Il s'agit du Bas-Rhin, de la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Corrèze et l'Aveyron. Le bulletin de Météo-France prévoit notamment «quelques gelées faibles et éparses» dans les vallées du Massif central et des Alpes, jusqu'au Nord-Est.

©Météo-France

Globalement le temps reste instable ce jeudi sur le pays et des averses neigeuses pourraient apparaître en montagne «à assez basse altitude, autour de 700m sur le Massif central, les Alpes, le Jura et les Vosges.» Quelques flocons pourraient même tomber dès 400 à 500m en matinée sur un large quart nord-est, du Grand Est à la Franche-Comté.

Côté températures, Météo-France attend entre 0 et 4° C de l'Auvergne au Nord-Est et jusqu'en Normandie. Pour le reste du pays, les minimales seront comprises entre 3 et 8° C, 7 à 11° C pour le pourtour méditérannéen et la Corse. Les maximales varieront quant à elles de 12 à 16° C, voire 18 à 19° C sur la Côte d'Azur.