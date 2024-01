Neige et verglas : voici les 31 départements placés en vigilance orange ce mercredi

La dépression Irène va traverser la France et des chutes de neige sont prévues sur le nord et l’est du pays tout au long de la journée de mercredi. Face aux risques, Météo-France a placé 31 départements en vigilance orange neige-verglas.

La prudence est de mise. Météo-France a placé en vigilance orange neige-verglas 31 départements pour la journée du mercredi 17 janvier. De nouvelles chutes de neige et des températures froides sont prévues.

Sont concernés par cette alerte : le Calvados, de l’Orne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Seine-Maritime, le Pas-de-Calais, la Somme, l’Oise, le Val-d’Oise, Paris, les Yvelines, l’Essonne, le Loiret, le Nord et l’Aisne.

Mais également : la Marne, la Seine-et-Marne, la Haute-Marne, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, l’Aube, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Côte-d’Or, la Haute-Saône et le territoire de Belfort.

Météo-France explique que si des épisodes neigeux étaient prévus dans la soirée et la nuit de ce mardi dans en Normandie et en Bourgogne-Franche-Comté, ces dernières se transformeraient ici en pluies verglaçantes ce mercredi.

Des cumuls de neige de 7 à 10 centimètres et plus localement de 10 à 20 cm sont prévus en Haute-Normandie, Picardie et le sud du Nord-Pas-de-Calais.

Enfin, neuf autres départements sont placés en vigilance jaune à la neige et au verglas pour la journée de mercredi : les Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, le Maine-et-Loire, la Sarthe, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret et le Doubs.