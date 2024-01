Météo : après la neige et le verglas, quelle est cette nouvelle perturbation qui va arriver dès dimanche soir ?

Avec le passage de la dépression Irène, la neige est tombée sur une large partie de la moitié nord de la France. Après quelques jours d’accalmie, une nouvelle perturbation devrait faire son apparition à compter de dimanche soir.

Il faut rester vigilant. À l’heure où la dépression Irène, mêlant neige et pluies verglaçantes, s’apprête à quitter la France en fin de journée de ce jeudi 18 janvier, les éclaircies devraient être de retour sur une large partie de la moitié nord.

Si le soleil devrait concerner pratiquement tout l’Hexagone vendredi 19 et samedi 20 janvier, une nouvelle perturbation doit toutefois s’installer durant la journée de dimanche 21 janvier vers les îles britanniques.

Le service météorologique de Grande-Bretagne Met Office évoque en effet une «possibilité de coups de vent ou de coups de vent violents dimanche, surtout dans le nord-ouest. Parfois, fortes pluies localement». Cette nouvelle dépression, qui pourrait s’appeler Isha si elle est nommée par le Met office, devrait affecter le nord de la France et principalement les côtes manchoises.

Ainsi, en ce qui concerne les vents violents, les premières rafales devraient survenir en début de soirée. Elles devraient être de l’ordre de 60 à plus de 80 km/h dans certaines parties de la Bretagne, de la Normandie et des Hauts-de-France.

De ce fait, durant la soirée de dimanche, on devrait enregistrer 61 km/h à Lorient, 68 km/h à Quimper, 76 km/h à Calais, 77 km/h à Lannion et jusqu’à 83 km/h à Brest. D’après les prévisions de Météo-France, quelques averses sont prévues à Brest et à Alençon.

En revanche, le centre et le sud de la France devraient être épargnés par cette perturbation. La raison ? Un anticyclone qui va s’installer en plein milieu de l’Hexagone durant la journée de dimanche 21 janvier qui va repousser les dégradations météorologiques sur une large partie du territoire.

Mais dès lundi 22 janvier, alors que l’anticyclone commencera à se décaler sur l’Espagne, les perturbations engendrées par cette dépression devraient se généraliser sur le territoire français, touchant une grande partie du Sud-Ouest et du Nord-Est.

Des rafales à plus de 110 km/h attendues à Calais

Parmi les villes qui pourraient être touchées par ces pluies on note Bordeaux, Saintes, La Rochelle, Niort, Orléans, Paris et Reims. Les précipitations devraient être plus marquées à Sedan et à Charleville-Mézières dans les Ardennes.

La journée de lundi promet d'être venteuse. Crédit : Ventusky

Concernant le vent, les rafales devraient s’intensifier sur les côtes manchoises par rapport à la journée de dimanche. Lundi, elles devraient atteindre 111 km/h à Fécamp, 108 km/h à Dunkerque, 98 km/h au Havre, 100 km/h à Dieppe et jusqu’à 125 km/h à Calais, une ville déjà fragilisée par le passage des différentes dépressions depuis novembre 2023.

En Bretagne, les rafales devraient être comprises entre 60 et 75 km/h. Le vent violent devrait également atteindre la région parisienne où on devrait enregistrer 60 km/h dans la matinée de lundi.