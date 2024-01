Neige et verglas : dans quels départements les chaussettes de neige sont-elles obligatoires ?

Les chaussettes de neige sont obligatoires jusqu’au 31 mars pour la troisième année consécutive. Si les chutes de neige cette semaine touche une large partie nord du pays, dans l'Hexagone seuls 34 départements sont visés par la Loi Montagne, dont la saisonnalité est effective depuis le 1er novembre dernier.

La saison hivernale est définitivement installée et les flocons de neige pleuvent, obligeant les automobilistes à redoubler de vigilance. Pour ce faire, l’État a mis en place la Loi Montagne, manifestée par une série de réglementations et d’obligations pour les véhicules circulant dans les territoires concernés.

Les chaussettes de neige représentent une alternative moins encombrante, plus simple à installer mais aussi moins chère que les pneus hiver et les chaînes à neige. Elles peuvent être utilisées sur tous les types de véhicules circulant dans les 34 départements concernés par cette réglementation dédiée à limiter les dégâts provoqués par la neige et le verglas.

Parmi ces départements figurent l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Bas-Rhin, le Cantal, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne, la Haute-Loire, les Hautes-Alpes, la Haute-Saône, la Haute-Savoie, les Hautes-Pyrénées, le Haut-Rhin, l’Isère, le Jura, la Loire, la Lozère, la Moselle, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Savoie, le Tarn, le Territoire de Belfort, le Var, le Vaucluse et les Vosges.

Les propriétaires de véhicules roulant dans ces départements doivent avoir dans leur véhicule une paire de chaussette de neige pour au moins deux roues motrices, ou de quatre pneus possédant le marquage «pneumatique 3PMSF», qui correspond à la mention «3 Peak Mountain Snowflake» (Montagne à 3 pics). Un marquage qualifiant une pneumatique pouvant rouler sur des surfaces comme la neige.