Neige à Paris : les images de la capitale recouverte de flocons au réveil

Plusieurs centimètres de neige sont tombés dans la nuit du mercredi à jeudi 18 janvier sur Paris, permettant aux internautes d’immortaliser le moment sur les réseaux sociaux. L’épisode neigeux devrait cesser en fin de matinée d’après Météo-France.

La capitale a revêtu son manteau blanc pour l’hiver. De nombreux internautes ont publié des images de Paris sous la neige, après une nuit de précipitations où plusieurs centimètres sont tombés. Si l’Ile-de-France est toujours en vigilance orange neige-verglas ce jeudi, cette dernière devrait cesser en fin de matinée, comme l’a indiqué Météo-France.

Paris sous la neige pic.twitter.com/ip2hUxLce7 — Paupau (@Paupau_Crts) January 18, 2024

Les automibilistes en difficulté ce matin

Longtemps attendue, la neige à Paris a fait son apparition tard dans la nuit, aux alentours de 3h du matin après des pluies verglaçantes. Quelque deux à cinq centimètres de neige sont tombés comme le prévoyait l’agence de prévisions météorologiques, permettant à la capitale d’être recouverte d’une fine couche blanche.

Si la neige offre de beaux paysages, la circulation francilienne rencontre plusieurs problèmes depuis ce matin. Plusieurs axes routiers sont fortement perturbés. D'après l'application gouvernementale Sytadin, la N2 a notamment été coupée vers la capitale.

Le Pont Alexandre III de tout blanc vêtu avant que Paris ne se réveille vraiment #paris #neige #parissouslaneige pic.twitter.com/mv8BJ8YzzO — FX de Chateaufort (@FXDECHATEAUFORT) January 18, 2024

Concernant les transports en commun, le trafic du RER A, RER B et le T3b est perturbé, d'après la RATP. Sur le T6, le trafic est interrompu entre Robert Wagner et Viroflay - Rive Droite, et entre Division Leclerc et Châtillon - Montrouge. Le trafic du T10 et du RER C est quant à lui totalement interrompu.

6h : Attention, la RN2 est coupée ce matin à cause de la neige. Grosses difficultés également sur l’A104 du côté de Villeparisis, la N3, la N104 du côté de Goussaiville et l’A1!





Évitez de prendre la route!#neige #verglas #meteo





Justine Olivier via Nationale 2 Infos pic.twitter.com/hyNXJweLgg — Météo Nord Parisien (@MeteoNordParis) January 18, 2024

Néanmoins, cet épisode neigeux ne perdurera pas dans la durée, puisque Météo-France a prévu de mettre fin à la vigilance orange neige-verglas en Ile-de-France aux alentours de 10h ce matin. A noter que 25 départements en France sont concernés par cette alerte.