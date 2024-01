Météo : Nuit la plus froide de l'hiver, retour de la douceur... Quel temps fera-t-il ce week-end ?

Après un épisode neigeux sur une partie de la France toute cette semaine, le froid persistera au moins jusqu'à samedi dans de nombreuses régions. Et le soleil devrait briller.

Alors qu’une série de vigilance orange «neige-verglas» ont été émises cette semaine, ce week-end s’annonce plus calme sur l’ensemble du pays.

Selon les prévisions de Météo-France, le ciel sera dégagé sur la majeure partie du territoire dans la soirée de ce vendredi et la journée de samedi.

Dimanche, la moitié nord connaîtra tout de même un épisode nuageux dans l’après-midi, accompagné de quelques perturbations dans la soirée et dans la nuit.

«la nuit la plus froide de l’hiver»

La vague de froid restera au programme de ce week-end et s’étendra jusqu’au Sud-Ouest. «Près des Pyrénées, on perdra parfois plus de quinze degrés par rapport à jeudi après-midi», a indiqué le service météorologique.

«Dans la nuit de vendredi à samedi, le mercure chutera encore parfois très localement sous les -10°C sur les sols enneigés notamment au nord de la Seine et en Auvergne», poursuit ce dernier.

Un scénario qui pousse Météo-France à prévoir «la nuit la plus froide de l’hiver» avec une température minimale moyenne de -3 °C à l'échelle nationale.

Prudence en sortant car les sols seront glissants localement avec le regel de la neige.

de La douceur pour dimanche

Si certaines gelées pourront survenir dans la nuit, la journée de dimanche réchauffera l’atmosphère. «Une faible perturbation peut apporter quelques faibles pluies pouvant se congeler temporairement sur les sols gelés dimanche matin», précise Météo-France.

Il fera entre -5°C (à Bourg-Saint-Maurice) et 12°C (à Brest) dans la matinée. Le mercure pourra monter jusqu’à 15°C dans l’après-midi à Biarritz.

Il faudra toutefois composer avec quelques épisodes nuageux et perturbations qui arriveront dans la soirée par la Bretagne ou encore la Normandie et toucheront Paris dans la nuit.