Météo : -4° C à Amiens, -3 °C à Rennes… Où fait-il le plus froid ce vendredi matin ?

Alors que plusieurs départements ont été placés en vigilance jaune «grand froid», la température est descendue très bas dans certaines villes ce vendredi matin.

Un froid qui se fait vivement ressentir dans ces villes. Ce vendredi, les températures ne dépassent pas les 0 °C dans de nombreux territoires.

En effet, le thermomètre affichait -1 °C à Lille, Nantes, La Rochelle ou encore Limoges. A Paris, il fait -2 °C ce vendredi matin. Des températures encore plus basses ont été recensées à Rennes, Belfort et Auxerre, avec -3 °C, tandis qu’il faisait -4 °C à Rouen et à Amiens. Le froid s’est également fait ressentir à Alençon, dans l’Orne, où il faisait -5 °C, mais aussi à Compiègne, avec -6 °C.

Le soleil est attendu en début d’après-midi, permettant à la température de dépasser très légèrement les 0 °C.

Une vigilance renforcée dans la partie nord du pays

Si l’épisode neigeux de ces derniers jours est amené à s’arrêter, le Nord, le Pas-de-Calais, l’Aisne, les Ardennes, la Somme, la Seine-Maritime, l’Oise, le Calvados, le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne, Paris, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, les Yvelines, l’Essonne, la Marne, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Orne, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère, ont été placé en vigilance jaune «grand froid» ce vendredi par Météo-France.

L’agence de prévisions météorologiques a également classé 75 départements français en vigilance jaune neige et verglas.