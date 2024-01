Adolescent tué dans une rixe à Saint-Denis : un hommage organisé ce samedi

La ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) organise ce samedi un hommage à l’adolescent de 14 ans tué lors d'une rixe mercredi soir. Un rassemblement est prévu en ce sens sur le parvis de l’Hôtel de Ville à 11h.

Sedan, un adolescent de 14 ans, a reçu plusieurs coups de couteaux par un homme de 20 ans dans une rixe à la station de métro parisienne Basilique de Saint-Denis, sur la ligne 13, mercredi 17 janvier. Il est décédé à la suite de la violente altercation.

En soutien à ses proches, un rassemblement est organisé ce samedi à partir de 11h sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis, a annoncé la municipalité sur Facebook.

«Après avoir à nouveau échangé ce matin avec la famille de l’adolescent décédé hier soir, nous organisons ensemble un rassemblement ce samedi 20 janvier à 11h sur le parvis de l’Hôtel de Ville», a publié l’édile sur X jeudi 18 janvier.

Un communiqué sur les mesures de sécurité et de prévention sera publié cet après-midi. — Mathieu Hanotin (@MathieuHanotin) January 18, 2024

Un arrêté municipal «anti-regroupement» décidé jusqu’a lundi

Un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) a été organisé jeudi 18 janvier, au lendemain de la tragédie. L’objectif était de préciser la stratégie de prévention et de sécurité de la commune. En effet, l’agression du jeune Sedan s’inscrit dans un contexte tendu entre plusieurs adolescents de différents quartiers de la ville, qui s’est intensifié depuis le début de la semaine.

Dans un communiqué publié jeudi 18 janvier sur X par le maire de Saint-Denis, il a été recensé que 36 personnes avaient été placées en garde à vue depuis samedi 13 janvier. L’homicide de l’adolescent de 14 ans «doit appeler une réaction supplémentaire aux actions que nous menons déjà depuis plusieurs jours», est-il précisé.

Pour ce faire, un arrêté municipal «anti-regroupement» a été décidé jusqu’à ce lundi 22 janvier, effectif 24 heures sur 24 sur l’ensemble de la ville de Saint-Denis. Il vise «à donner les moyens juridiques aux forces de police pour disperser tout rassemblement qui viserait, notamment, à organiser des confrontations entre bandes».

La mise en place d’une communication en direction des parents a été convenue, afin de leur «demander de garder leurs enfants chez eux» et d’utiliser ce temps pour discuter et «participer à la désescalade de la violence». Les présidents de clubs sportifs seront également contactés par courrier afin «que le message d’apaisement soit passé auprès des jeunes par leurs éducateurs».

Le dispositif spécifique de coordination de la prévention entre les établissements scolaires, la police nationale et municipale et la prévention de la ville va être accentué. Une mobilisation sur le terrain et sur les réseaux sociaux sera mise en place pour s’adresser directement aux jeunes de Saint-Denis.

L’État a annoncé l’augmentation de la présence des forces de l’ordre, avec une compagnie supplémentaire de force mobile à Saint-Denis. Une dizaine d’équipages de la Police Nationale sera aussi mobilisée sur les zones à risque.