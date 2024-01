Train Paris-Clermont-Ferrand : 700 passagers bloqués toute la nuit après une panne de locomotive

Un train parti de Paris peu avant 19h ce vendredi soir, est arrivé en gare de Clermont-Ferrand ce matin aux alentours de 6h, après un retard de près de 7 heures et 30 minutes. En cause, une panne de locomotive à cause du froid.

Près de 700 passagers ont dû passer la nuit dans le train. Parti à 18h57 de Paris, un train intercité à destination de Clermont-Ferrand avec une arrivée prévue à 22h31, est arrivé à bon port avec près de 7 heures et 30 minutes de retard. Une locomotive du train est tombée en panne à cause du froid, a expliqué la SNCF.

Le train est finalement arrivé à destination ce matin aux alentours de 6h, après une longue halte en gare de Montargis. «Le train est tombé en panne à Nogent-sur-Vernisson (Loiret). Le conducteur a tenté de résoudre la panne mais sans succès. Une locomotive a donc été envoyée de Paris» a détaillé la SNCF.

«Le conducteur a tenté de résoudre la panne mais sans succès»

Grâce à cette locomotive de secours, le train a pu être ramené en gare de Montargis, où «des coffrets repas ont été distribués aux passagers pendant que la locomotive s’est positionnée en tête pour permettre au train de poursuivre son trajet jusqu'à Clermont-Ferrand» a continué la même source.

Par ailleurs, la SNCF a fait appel à la Croix-Rouge et aux pompiers au cours de la nuit afin d’aider à «la prise en charge des clients et améliorer leur confort» a assuré la SNCF, qui a promis des «mesures commerciales exceptionnelles de dédommagement».

Cette ligne de train est connue pour ses retards à répétition, régulièrement dénoncés par ses usagers.