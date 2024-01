Drogue : Gérald Darmanin annonce «1.000 points de deal supprimés» en trois ans, sur les 4.000 recensés en 2020

En visite au poste de police de Créteil (Val-de-Marne), le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce dimanche la suppression de «1.000 points de deal» sur les 4.000 recensés en 2020. Il a également annoncé que 36.429 trafiquants avaient été interpellés en 2023.

Des chiffres en hausse. Le ministre de l’Intérieur s’est rendu à Créteil, dans le Val-de-Marne, ce dimanche 21 janvier, afin de féliciter les forces de l’ordre pour une saisie de plus de 500 kg de cannabis.

À cette occasion, Gérald Darmanin a dressé le bilan de ces trois dernières années de lutte contre le trafic de drogue. Selon le ministre, «1.000 points de deal» ont été supprimés sur les 4.000 recensés en 2020, «sur le territoire national, en Hexagone et en Outre-mer».

Cet après-midi, je suis venu féliciter les policiers du Val-de-Marne qui ont réalisé une saisie de drogue très importante cette semaine : plus de 500 kg de cannabis. pic.twitter.com/Zlfdc6E6Bc — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 21, 2024

Un record absolu

Gérald Darmanin est également revenu sur le nombre de trafiquants arrêtés. «Cette année 2023, record absolu : 36.429 trafiquants ont été interpellés», a-t-il chiffré. Il a nourri son propos d’exemples de quartiers débarrassés du trafic de drogue, comme celui de la Paternelle à Marseille, avant d’énumérer des points de drogue éradiqués, comme à Hénin-Beaumont, à Boulogne-sur-Mer, à Vaulx-en-Velin, à Villeurbanne ou à Besançon.

Dans le détail, en 2023, ce sont 36.429 mis en cause pour trafic et revente sans usage, mais aussi avec usage (consommation) et revente, qui ont été interpellés, contre 36.196 en 2022, ce qui correspond à «une augmentation de 0,64%», a ensuite précisé le ministère de l'Intérieur. Concernant uniquement le trafic avec revente sans usage, ce sont 20.101 personnes interpellées, contre 19.320 en 2022 (soit une hausse de 4%), a détaillé le ministère.

«Mille points de deal en moins qui ne se sont pas reconstitués, c’est évidemment beaucoup de saisies supplémentaires», a-t-il complété.

essor des drogues de synthèse

Gérald Darmanin a enfin assuré qu’il avait proposé au Premier ministre et au président de la République de mettre «des moyens supplémentaires» pour lutter contre la drogue, qui «est partout dans la société» et «pourrit la vie des Français». Il a notamment mis en avant l’arrivée de drogues de synthèse «de plus en plus nombreuses» sur le sol européen, comme le fentanyl, les amphétamines ou l’ecstasy.

D'après les chiffres communiqués par le ministère, les saisies en 2023 en France ont été de 4,15 millions de comprimés d'ecstasy et MDMA (contre 1,4 million en 2022) et 418 kg d'amphétamines et méthamphétamines (198 kg en 2022).

«C'est plus de 180% de saisies par rapport à l'année d'avant, il y a vraiment un essor très important de ces drogues de synthèse et évidemment un travail très important de la gendarmerie et la police pour lutter contre ces drogues, pas toujours faciles à détecter et qui font naître un nouveau réseau criminel européen», a dit le ministre.

Le ministre de l’Intérieur a d’ailleurs rendez-vous mercredi avec les autres ministres de l’Intérieur européens afin d’élaborer une «nouvelle stratégie européenne de lutte contre la drogue et notamment la drogue de synthèse».