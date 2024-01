Grand froid, neige, vent, crues… Quels sont les départements en vigilance jaune ce dimanche ?

La prudence est encore de mise ce dimanche 21 janvier où 55 départements au total sont en vigilance jaune pour des motifs variés, liés au vents, aux crues, au verglas, mais aussi aux avalanches et au grand froid.

Si la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et leurs alentours sont plutôt préservés ce dimanche 21 janvier, Météo-France a placé 55 départements en vigilance jaune pour des intempéries multiples comme le vent, les crues, le verglas, le grand froid, et les avalanches.

Concernant le vent, 18 département sont en vigilance jaune, dont la région des Hauts-de-France, une partie de l’Île-de-France (Yvelines et Val-d’Oise), ainsi qu’une partie du nord-est du pays, comme les départements de la Normandie et de la Bretagne.

Les crues touchent quant à elles 14 départements, comme par exemple l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Morbihan, l’Orne, le Calvados, la Sarthe, l’Eure, l’Eure-et-Loir, l’Oise, le Rhône, l’Ain ou encore l’Isère

La vigilance doit également être de mise dans 25 départements en vigilance jaune pour la neige et le verglas. Sont notamment concernés la région Île-de-France, les Hauts-de-France, les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, La Seine-Maritime, l’Orne, le Loiret et le Loir-et-Cher.

Pour le grand froid, 33 département sont en vigilance jaune, soit une partie de l’est parisien (Yvelines et Val-d’Oise), les Hauts-de-France, ainsi que plusieurs départements du Grand-Est et de Bourgogne-Franche Comté.

Les avalanches seront à surveiller dans 6 départements placés en vigilance jaune : la Haute-Savoie, la Savoie, l’Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, et les Alpes-Maritimes.

Du regel, de la grisaille et de la pluie

En ce qui concerne le temps ce dimanche 21 janvier, il sera marqué par une dégradation précédée de regel ou de petites pluies verglaçantes sur le nord-ouest, selon les prévisions de Météo-France.

Un temps plus doux apapraîtra dans l’après-midi, et s'étendra de la Manche jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, le nord de l'Auvergne, la Bourgogne et la Lorraine. Il sera toutefois humide avec quelques pluies et un vent de sud modéré.

En soirée et durant la nuit du dimanche 21 au lundi 22 janvier, le temps sera plus agité, pluvieux et surtout venteux en Bretagne, en Normandie et dans les Hauts-de-France.

Excepté sur la pointe bretonne où le redoux est rapide, les gelées seront encore fréquentes sur le pays cette nuit et dans la matinée du lundi 22 janvier. Le vent se renforcera en soirée près de la Manche.