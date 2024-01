Golfe de Gascogne : pourquoi la pêche va-t-elle y être interdite à compter de ce lundi ?

A partir de ce lundi 22 janvier, il ne sera plus possible de pêcher pendant quatre semaines dans le golfe de Gascogne. Mais pourquoi cette décision a-t-elle été prise ?

Une mesure inédite pour l'environnement. Afin de protéger les dauphins, toujours plus nombreux à mourir dans des filets de pêche, le gouvernement a décidé d’interdire la pratique de la pêche à partir de ce lundi dans le golfe de Gascogne, et cela pour une durée de quatre semaines.

Cette volonté de l’exécutif a été prise en compte sous la pression de plusieurs décisions de justice et des défenseurs de l’environnement. En effet, elle résulte d’un bras de fer entre associations et la filière de la pêche.

Elle trouve son origine dans le doublement du nombre d'échouages de dauphins observé depuis 2016 sur la côte atlantique de l'ouest de la France, passé de 646 à près de 1.400 sur l'hiver 2022-2023, selon l'observatoire Pelagis.

Face à cette hécatombe, France Nature Environnement (FNE), Sea Shepherd, Défense des milieux aquatiques (DMA) et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ont saisi la justice.

De lourdes pertes pour les pêcheurs

Cette interdiction s’applique à l’ensemble des navires concernés actifs dans la zone, «français et battant pavillon étranger», a indiqué le ministère de la Transition écologique jeudi dernier.

En France, plus de 450 navires sont concernés et les pertes estimées à des dizaines de millions d'euros. Les mareyeurs, qui transforment le poisson frais débarqué dans les criées, estiment leurs pertes à plus de 60 millions d'euros.

Face à cette inquiétude, le gouvernement a annoncé qu'il «élargira et renforcera les conditions d'indemnisation des pêcheurs».

L’exécutif «accompagnera aussi, en complément des soutiens apportés par les régions, l'ensemble de la filière aval et de la mise en marché, avec l'activation en cas de besoin de mesures de chômage partiel et des aides spécifiques adaptées aux différentes situations».