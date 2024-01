Haut-Rhin : la SPA de Mulhouse organise un défilé pour l'adoption de chiens

Le refuge de la SPA de Mulhouse (Haut-Rhin) a organisé, ce samedi 20 janvier, un défilé canin pour promouvoir l'adoption de chiens.

Un défilé dans l’ombre de la Fashion Week parisienne pour la bonne cause. Ce samedi 20 janvier, la Société de Protection des Animaux de Mulhouse a organisé un défilé mêlant mode et animaux, afin de récolter des fonds et tenter de faire adopter des chiens.

Près de 200 personnes se sont inscrites à l’événement solidaire, organisé avec le Rotary Club Mulhouse-Rhin, afin de voir défiler Naya, Paprika, Exel et d’autres chiens dans l’Auberge du zoo de Mulhouse.

SMILE | La SPA de #Mulhouse a organisé un défilé pour inciter à l’adoption des chiens qui défilaient





@ spademulhouse sur TikTok pic.twitter.com/wXe1mYcMJ2 — Cerfia (@CerfiaFR) January 21, 2024

Une initiative bien accueillie par le public, alors que la SPA a révélé ce lundi 22 janvier que 44.844 animaux abandonnés ou maltraités ont été pris en charge en 2023, dont plus de 28.000 chats et 13.000 chiens.

En revanche, plus de 40.000 animaux ont trouvé une nouvelle maison au cours de la même année. Un chiffre malgré tout en baisse de 1,5 % par rapport à 2022, rappelle la SPA.