Immobilier : quelles différences existe-t-il entre un hôtel particulier et une maison ?

Dans la nuit de ce samedi 20 au dimanche 21 janvier, des cambrioleurs ont tenté de forcer l'entrée de l'hôtel particulier de la présentatrice Anne-Sophie Lapix, dans le 16e arrondissement. Ce type d'habitation, ample et situé en milieu urbain, a fleuri dans les villes depuis plusieurs siècles.

Ils sont la cible de tentatives de cambriolage depuis plusieurs mois. Les hôtels particuliers, des logements spacieux implantés dans les villes, appartenant à des personnes aisées, ont des caractéristiques particulières qui font d'eux des cibles de choix pour les voleurs.

Contrairement à ce que son étymologie suggère, l'hôtel particulier ne se définit pas par une quelconque spécificité hôtelière. Le terme «hôtel» renvoie d'abord au prestige du bâtiment, comme l'Hôtel de Ville. Encore faut-il définir ses caractéristiques de prestige.

Une habitation synonyme de bourgeoisie

En cela, les premiers hôtels particuliers remontent au Moyen-Âge et se sont démocratisés dans les milieux urbains à partir du XVIe siècle, selon l'universitaire français Alexandre Gady, dans son ouvrage «Les hôtels particuliers de Paris : du Moyen-Âge à la Belle Époque».

Ils se définissent alors comme des habitations luxueuses, destinées aux grands bourgeois. L'intérêt est donc d'étaler son importance sociale et financière. De même, sa présence au cœur de la ville le distingue du manoir, dont la volonté est d'être isolée du reste de la population.

Tout comme la maison simple, l'hôtel particulier est une propriété unique malgré sa vaste taille et son nombre de pièces bien plus élevé qu'un habitat traditionnel. Comme il pouvait abriter le personnel de maison, il est également organisé de telle sorte que la maison principale soit située au fond d'une cour et que les côtés de celle-ci disposent des écuries et des habitations du personnel.

À Paris, là où ils sont encore le plus nombreux, il en existe environ 500, dont 70 rien que dans le 7e arrondissement de Paris.

Un secteur immobilier toujours en vie

Par sa taille et ses orfèvreries architecturales, l'hôtel particulier n'est pas destiné à une clientèle populaire. En effet, l'achat d'un tel bien se chiffre en millions d'euros voire dizaines de millions d'euros selon les territoires et les quartiers. Sous l'effet de la crise sanitaire et du besoin de certaines populations aisées de vouloir acquérir plus d'espace de vie, sans pour autant quitter la capitale, la vente d'hôtels particuliers à moins de 10 millions d'euros a augmenté en 2022.

En 2021, ce sont 15 hôtels particuliers qui se sont vendus dans la capitale. Le réseau de luxe Sotheby's a par exemple annoncé la vente d'un hôtel particulier situé dans le 16e arrondissement de Paris, d'une surface de 1.400 m², pour 30 millions d'euros, à une ambassade.

À Paris, le prix moyen des maisons au m² est situé à 10.285 euros (de 6.153 à 22.209 euros/m²), selon le réseau SeLoger. Sur l'ensemble du territoire, il se fixe à environ 2.509/m², avec d'énormes disparités. En Auvergne, les prix peuvent même baisser jusqu'à 750 euros/m² pour une maison unique.