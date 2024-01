Opérée du mauvais genou, une femme porte plainte contre l'hôpital

Une septuagénaire a déposé plainte contre l’hôpital de Villefranche-sur-Saône (Rhône), après une opération survenue en 2022, au cours de laquelle le chirurgien s’est trompé de genou.

Une erreur médicale qui lui mène la vie dure depuis bientôt deux ans. En avril 2022, Marie-Jeanne Gourlet, 71 ans, devait se faire opérer du genou gauche à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, près de Lyon (Rhône).

Mais sa surprise fût totale à son réveil, lorsqu’elle a compris que ce n’est pas le bon genou qui avait subi l’intervention : «Pourquoi j’ai mal à ce genou ?», avait-elle alors demandé à l’infirmier qui se trouvait à côté d’elle au réveil.

Pourtant, les documents semblaient clairs en mentionnant bien une opération pour une prothèse au genou.

La victime déplore la réaction du chirurgien ayant effectué l’opération, assurant qu’il n’a jamais reconnu ses torts, ni présenté d’excuses : «Il m'a dit 'moi, j'opère et après, vous voyez avec l'hôpital’», s’est-elle souvenue dans des propos relayés sur RTL.

Résultat, Marie-Jeanne devra subir une nouvelle opération du genou droit, car la prothèse a été mal placée, entraînant ainsi des douleurs et un handicap : «Descendre des marches pour moi, c'est horrible, je n'arrive plus à me baisser comme il faut», a-t-elle témoigné.

Suite à sa plainte, l’hôpital a reconnu l’erreur et lui a versé une indemnisation de 1.500 euros, somme très faible selon elle, pour le préjudice infligé.