Brest : un médecin mis en examen pour viols sur plusieurs patientes

À la suite du dépôt de six plaintes pour viol visant un médecin brestois, une information a été ouverte par le parquet de Brest ce vendredi. Si certains des faits dénoncés sont prescrits, quatre des six plaintes vont être méthodiquement étudiées par les autorités.

Les faits les plus anciens ont plus de vingt ans et auraient perduré treize ans durant. Ce vendredi, un médecin généraliste brestois âgé de 64 ans a été mis en examen pour des viols sur quatre de ses patientes, commis entre le 1er août 2003 et le 31 décembre 2016. Le praticien a été placé sous contrôle judiciaire, a annoncé le parquet.

«Six plaignantes qui ne se connaissent pas ont déposé plainte individuellement», a d’abord expliqué Camille Miansoni, le procureur de Brest, précisant à l’AFP que certains des faits dénoncés «remonteraient à plus de 30 ans». Et qu’en outre, ils étaient prescrits. En France, les personnes majeures ayant subi un viol disposent d’un délai de 20 ans à compter des faits pour dénoncer leur agresseur.

Deux des six plaintes prescrites

Jeudi 25 janvier, le médecin, qui avait déjà eu affaire à la justice, a été placé en garde à vue au commissariat de police, rapporte un communiqué du parquet. Une information judiciaire a été ouverte à l’issue de sa garde à vue, et le suspect a été mis en examen «pour viols par personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions», sur quatre patientes.

Deux autres plaintes dénonçant des faits similaires avaient été déposées, mais n’ont pas pu être traitées en raison de leur prescription. En attendant une décision judiciaire, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer une activité professionnelle liée à la médecine, d’entrer en contact avec ses victimes, de sortir du territoire français. Enfin, il sera dans l’obligation de se soumettre à un traitement médical.