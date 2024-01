Étudiante de 20 ans ligotée et violée dans le Val-de-Marne : ce que l'on sait du passé judiciaire du suspect

Une jeune femme de 20 ans a été ligotée et violée jeudi 18 janvier à son domicile de Villejuif (Val-de-Marne), vient-on d'apprendre. Selon une source policière à CNEWS, le suspect, mis en examen dimanche, est un homme de 25 ans d'origine congolaise avec des antécédents judiciaires.

Un drame terrible qui s'est produit en région parisienne. La semaine dernière, une femme de 20 ans a été sauvagement attaquée par un individu à Villejuif (Val-de-Marne). Alors qu'on sonnait à sa porte, la victime a ouvert à son agresseur qui est entré dans le logement armé d'un couteau. Elle a ensuite été bâillonnée, avant d'être ligotée et violée.

Après avoir commis son crime, l'individu s'est enfui avec le portefeuille et le téléphone de sa victime. Cette dernière s'est réfugiée chez des voisins, avant de contacter les forces de l'ordre.

Le lendemain, la police a interpellé un suspect à proximité de l'appartement. Il a ensuite été mis en examen des chefs de viol sous la menace d'une arme et vol avec arme. Placé en détention provisoire, il risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.

Un autre homme, qui recelait le téléphone portable de la jeune femme, a également été mis en examen.

Condamné à quatre reprises et emprisonné deux semaines plus tôt

Selon une source policière à CNEWS, l'agresseur est un homme âgé de 25 ans originaire du Congo. Il est bien connu de la justice, puisqu'il a déjà été condamné à quatre reprises, dont deux fois par un tribunal pour enfants.

Sa première peine remonte à mai 2017. A 19 ans, il a été jugé pour des faits d'agression sexuelle et extorsion commis en décembre 2015. Il a alors été condamné à 8 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans. Moins d'un an plus tard, il a écopé de 2 ans d'emprisonnement ferme, avec un suivi socio-judiciaire de 5 ans pour des faits de viol incestueux sur mineur de 15 ans, pour des faits établis entre août et décembre 2011.

En août 2023, le tribunal correctionnel de Créteil l'a condamne à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour non-déclaration de changement d'adresse alors qu'il est enregistré au Fijais, le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, où il est écroué.

Alors emprisonné, il a reçu une nouvelle condamnation à 5 mois de prison ferme pour d'autres faits de non-déclaration de changement d'adresse. Il est finalement ressorti libre le 4 janvier dernier.