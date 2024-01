Colère des agriculteurs : «On va prononcer trois sanctions très lourdes contre des entreprises qui ne respectent pas Egalim», annonce Gabriel Attal

Gabriel Attal s’est déplacé en Haute-Garonne ce vendredi 26 janvier pour rencontrer les agriculteurs. Il a évoqué la loi Egalim, qui vise améliorer l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire. Parmi ses mesures, des sanctions sont prévues.

Des annonces fortes. En déplacement en Haute-Garonne, le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé sur la loi Egalim, visant à améliorer l'équilibre des relations commerciales.

«La vérité m’oblige à dire que la loi Egalim est un énorme progrès, mais que ces progrès ne sont pas toujours suffisamment visibles dans la vie des agriculteurs. Je suis assez lucide, dans les négociations commerciales, l’agriculteur n’est pas toujours suffisamment protégé. L’objectif est très clair : faire respecter partout Egalim sans exception», a déclaré Gabriel Attal.

Trois actions concrètes

«Et là, il y a trois actions concrètes : d’abord on renforce les contrôles. Il y a 100 agents de la DGCCRF qui ont été déployés. On va tout repasser au crible dans les jours qui viennent», a premièrement lancé Gabriel Attal.

Le Premier ministre a ensuite enchaîné sur une pression à effectuer. «Deuxième chose, on met une pression maximale dans les négociations. Marc Fesneau et Bruno Le Maire étaient au comité de suivi des négociations commerciales justement pour mettre cette pression, et on va continuer à le faire dans les jours qui viennent», a poursuivi Gabriel Attal.

«Troisième chose, je peux d’ores et déjà vous dire qu’on va prononcer trois sanctions très lourdes contre des entreprises qui ne respectent pas Egalim. Trois situations qu’on a identifiées avec des entreprises importantes qui seront sanctionnées lourdement», a poursuivi l'élu.

«Cela peut aller jusqu’à une part du chiffre d’affaires en sanctions financières. On va les prononcer, il faut montrer l’exemple et notre main ne tremblera pas et on prononcera toutes les sanctions qui sont nécessaires sur ce sujet. Ma détermination est totale», a conclu Gabriel Attal devant des agriculteurs.