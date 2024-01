«Manipuler le président ? Jamais !», se défend Brigitte Macron

Brigitte Macron s'est défendue ce vendredi 26 janvier d'exercer une quelconque influence sur le président français Emmanuel Macron, dans certains choix ou décisions que ce dernier a du prendre pour le pays depuis sa prise de fonction. «Manipuler le président ? Jamais !», a-t-elle assuré.

«Manipuler ? Jamais ! Ça les amuse mais moi ça m’agace. Regardez le caractère du président, ce n’est pas une personne qui se laisse manipuler, ça c’est clair. Il travaille sur tous les sujets, il sait ce qu’il a à faire et il n’a pas besoin de moi», a-t-elle martelé sur les ondes de nos confrères de RTL.

«Nous échangeons comme un mari et une femme. On parle de tout, je ne m’interdis rien. Ce qu’on me dit je lui dis, je l’ai toujours fait. Mon avis je lui donne aussi et quand on n’est pas d’accord on discute, comme ça se passe dans tous les couples», a-t-elle ajouté.

Dans un esprit de «combat»

«Tous les sujets sont les siens. Je suis saisie, mais je le raconterai plus tard, la journée type du président est incroyable. Si vous saviez ce qu’il fait du matin au soir, comment il travaille, comment il gère à longueur de temps, à longueur de jour, à longueur de nuit… Physiquement, je ne sais pas comment il fait», a ensuite loué Brigitte Macron.

Et quand Amandine Begot, journaliste d'RTL, lui demande à quelle heure se lève Emmanuel Macron, là aussi, Brigitte Macron exprime son admiration : «L’heure pour lui n’a pas d’importance. S’il a un sujet à traiter, il le traite. Il étudie, il écoute et à un moment donné bien sûr, il décide».

«Je ne peux pas parler de son quotidien parce que l’on va me dire que je ne suis pas objective, mais je le ferai après», a-t-elle assuré, laissant présager de futures révélations sur son époux à la fin de son mandat en 2027.