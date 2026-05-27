Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : Emmanuel et Brigitte Macron vont rendre visite aux Bleus mardi prochain

Cette visite avant une grande compétition est incontournable pour les chefs d'Etat français. [Sarah Meyssonnier / POOL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte vont rendre visite aux Bleus mardi à Clairefontaine, avant le départ de l'équipe de France le 10 juin aux Etats-Unis pour la Coupe du monde de football, a annoncé l'Elysée ce mercredi. 

A l'approche de l'échéance, le couple présidentiel apporte son soutien aux Bleus. Ce mercredi, l'Elysée a indiqué qu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se rendront à Clairefontaine, centre d'entraînement de l'équipe de France de football, le 2 juin prochain.

Une visite quelques jours avant le départ de Didier Deschamps et de ses joueurs pour les Etats-Unis, le 10 juin, pour participer à la prochaine Coupe du monde

Comme cela avait été le cas en 2018 et en 2022, le président de la République et la première dame vont saluer mardi midi Kylian Mbappé et ses coéquipiers. «A cette occasion, le chef de l’Etat échangera avec les joueurs ainsi que le staff technique de l’équipe de France de football masculine afin de leur apporter son soutien et celui de tout le pays», a indiqué l'Elysée dans un communiqué.

Une rencontre avec l'équipe féminine 

Le président «rencontrera également l’équipe de France féminine présente, à Clairefontaine, pour préparer leurs deux matchs décisifs pour la qualification pour la Coupe du monde 2027 qui se tiendra au Brésil», a précisé la présidence.

Selon le communiqué, le chef de l’Etat s'entretiendra en outre, lors de sa visite, avec «des scolaires, lauréats du concours +Foot à l’Ecole+, qui seront présents à Clairefontaine pour passer 24h avec les Bleus».

La Coupe du monde 2026 est organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : voici les listes de joueurs des 48 pays qualifiés pour l'événement Lire

Cette visite est traditionnelle pour un chef d'Etat français avant une phase finale d'une grande compétition comme l'Euro ou la Coupe du monde.

Coupe du monde 2026Equipe de FranceEmmanuel MacronBrigitte Macron

À suivre aussi

La Coupe du monde 2026 est organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.
Coupe du monde 2026 : voici les listes de joueurs des 48 pays qualifiés pour l'événement
Coupe du monde 2026 : voici les 5 équipes les moins bien classées du tournoi
Coupe du monde 2026 : quand auront lieu les 3 cérémonies d’ouverture et où les voir ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités