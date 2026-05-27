Coupe du monde 2026 : Emmanuel et Brigitte Macron vont rendre visite aux Bleus mardi prochain

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte vont rendre visite aux Bleus mardi à Clairefontaine, avant le départ de l'équipe de France le 10 juin aux Etats-Unis pour la Coupe du monde de football, a annoncé l'Elysée ce mercredi.

A l'approche de l'échéance, le couple présidentiel apporte son soutien aux Bleus. Ce mercredi, l'Elysée a indiqué qu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se rendront à Clairefontaine, centre d'entraînement de l'équipe de France de football, le 2 juin prochain.

Une visite quelques jours avant le départ de Didier Deschamps et de ses joueurs pour les Etats-Unis, le 10 juin, pour participer à la prochaine Coupe du monde.

Comme cela avait été le cas en 2018 et en 2022, le président de la République et la première dame vont saluer mardi midi Kylian Mbappé et ses coéquipiers. «A cette occasion, le chef de l’Etat échangera avec les joueurs ainsi que le staff technique de l’équipe de France de football masculine afin de leur apporter son soutien et celui de tout le pays», a indiqué l'Elysée dans un communiqué.

Une rencontre avec l'équipe féminine

Le président «rencontrera également l’équipe de France féminine présente, à Clairefontaine, pour préparer leurs deux matchs décisifs pour la qualification pour la Coupe du monde 2027 qui se tiendra au Brésil», a précisé la présidence.

Selon le communiqué, le chef de l’Etat s'entretiendra en outre, lors de sa visite, avec «des scolaires, lauréats du concours +Foot à l’Ecole+, qui seront présents à Clairefontaine pour passer 24h avec les Bleus».

Cette visite est traditionnelle pour un chef d'Etat français avant une phase finale d'une grande compétition comme l'Euro ou la Coupe du monde.