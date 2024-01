Météo : quel temps fera-t-il en France ce week-end ?

Après les températures très basses qui ont traversé toute la France la semaine dernière, le temps est beaucoup plus doux. Ce week-end, le mercure devrait rester stable, avec du soleil sur à peu près tout le territoire.

Un temps doux et beau. Ce dernier week-end de janvier sera beaucoup plus doux que les précédents, et verra les températures rester entre 0 et 10 °C pour la moitié nord ce samedi, mais elles pourront grimper jusqu’à 15 °C dimanche.

Dans le sud, le mercure atteindra 18 °C, et jusqu’à 21 °C dimanche dans le sud-ouest, selon les prévisions de Météo-France.

Samedi matin le ciel sera couvert sur une grande partie du territoire, avec de très belles éclaircies dans la moitié est. Le temps devrait se dégager dans la journée, faisait profiter toute la France des quelques rayons du soleil. La journée de dimanche devrait également être très ensoleillée.

Six départements en vigilance jaunes crues

Six départements sont placés en vigilance jaune crues pour samedi : le Pas-de-Calais, l’Oise, l’Aisne, les Ardennes, le Bas-Rhin et enfin le Rhône.

Météo-France demande ainsi aux habitants de ces départements d’être attentifs, en particulier lorsque les habitations sont situées près de cours d'eau.