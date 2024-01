Météo : la journée de mercredi était le 24 janvier le plus chaud, des records enregistrés

Depuis dimanche dernier, une séquence de redoux traverse la France apportant avec elle des températures printanières notamment dans le sud du pays. Et ce mercredi 24 janvier, des records de températures ont été battus, faisant de cette journée d'hiver l’une des plus chaudes depuis le début des mesures en 1855, ainsi que le 24 janvier le plus chaud.

Il a fait très chaud. Après un épisode de froid intense ayant touché l’Hexagone du Nord au Sud, les températures ont nettement grimpé depuis dimanche dernier, principalement autour de la Méditerranée.

Et lors de cette séquence de redoux, due à l’installation d’un flux océanique avec le passage de la tempête Isha sur les îles britanniques, mais aussi aux conditions anticycloniques ayant surgi dans la moitié sud de la France, le mercure s’est «affolé» au point que les températures enregistrent de nouveaux records sur le bassin méditerranéen.

Une hausse anormale qui permet au mercredi 24 janvier d’être le 24 janvier le plus chaud depuis le début des mesures en 1855. Mais aussi, l’un des jours les plus chauds de janvier, toute année confondue.

Dans le détail, durant cette journée, Météo-France a enregistré 22,5 °C à Le Luc (Var), battant ainsi le record enregistré dans cet endroit le 10 janvier 2015 (22,4 °C). Montpellier (Hérault) a aussi battu son record mesuré le 28 janvier 2002 (21,2 °C) en enregistrant 22,1 °C.

Arles (Rhône) et Aigues-Mortes (Gard) ont dépassé les valeurs observées le 19 janvier 2007 en enregistrant respectivement 21 °C et 20,8 °C.

Hier, dans la moitié sud du pays, douceur remarquable pour un mois de janvier avec des records autour de la Méditerranée.





Les conditions anticycloniques sont bien ancrées, les températures prévues restent durablement au-dessus des normales de saison jusqu’à fin janvier. pic.twitter.com/cgoHqgSJO7 — Météo-France (@meteofrance) January 25, 2024

«Les conditions anticycloniques sont bien ancrées, les températures prévues restent durablement au-dessus des normales de saison jusqu’à fin janvier», a prévenu Météo-France. Par conséquent, de nouveaux records pourraient être enregistrés dans les prochains jours.

Car lors d’une interview accordée à CNEWS, le service météorologique avait déjà prédit des températures records jusqu'à fin janvier, voire début février. «Le record de Carcassonne est de 21,1 °C en janvier 1955 et celui de Perpignan est de 25 °C enregistré en janvier 1944. Ce sont deux records anciens qui pourraient être atteints et qui rendraient cette séquence de redoux intense et inédite», avait estimé Météo-France.

«Mais on peut quand même prévoir que cette séquence de redoux pourrait être remarquable avec des valeurs inédites dans certains endroits», avait ajouté le service météorologique.