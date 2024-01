Prendre bien soin de son linge passe nécessairement par choisir une lessive la plus adaptée possible. Si certaines marques sont à privilégier, d'autres, au contraire, sont à proscrire. Voici les 4 marques de lessive à éviter, selon «60 millions de consommateurs».

Composants chimiques, colorants, détergents employés... Les lessives utilisées par les Français sont le résultat de procédés savants mis en place en laboratoire avec le but commun de vaincre à bout les tâches.

Pour autant, toutes les marques ne sont pas logées à la même enseigne et sur la multitude de références mises sur le marché, il convient d'en éviter certaines comme l'a établi «60 millions de consommateurs» dans une enquête publiée en avril 2023.

Plus précisément, quatre marques en particulier sont à bannir souligne le magazine spécialisé en défense des consommateurs qui, pour arriver à ce constat, a passé au crible une trentaine de références.

Toutes classées en catégorie E

Ce panel de trente marques, incluant également des lessives spécialisées pour les tons sombres et les couleurs ont été testées sur trois critères principaux : leur efficacité, l'impact sur le textile et la santé.

Et les quatre marques qui ont eu les performances les plus négatives dans ces trois catégories sont «Omo essences naturelles, roses et lilas blanc», «Persil au savon de Marseille», «Bouquet de Provence XTra trois en un au savon de Marseille» et enfin «Ariel power Alpine». Toutes ont été classées en catégorie E, la plus basse.

La présence d’enzymes irritantes et toxiques est notamment à déplorer. Les lessives liquides contiennent parfois des thiazolinones et du sodium laureth sulfate, des éléments qui peuvent nuire à l'environnement et la santé.

les lessives en dosettes à privilégier

Les consommateurs peuvent toutefois se rassurer. Face aux lessives liquides, le magazine distingue les lessives en dosettes, mieux notées. Bien sûr, toutes les lessives liquides ne sont pas non plus dangereuses. Ainsi, le produit le mieux classé de cette enquête est «Maison verte Bioactive» avec une note générale de 14/20, avec un B obtenu pour la santé et un C pour l’environnement.

C'est d'une manière générale que les lessives en dosettes sont considérées comme plus saines que les lessives liquides. Raison en est qu'elles ne contiennent pas ou moins de conservateurs nocifs. Les 4 premières lessives en dosettes sont bien au-dessus de la moyenne avec une mention spéciale pour la lessive en dosettes Xéor, de la marque distributeur E. Leclerc, qui obtient une note de 15/20.