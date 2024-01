Colère des agriculteurs : Gabriel Attal se rend ce dimanche dans une exploitation agricole en Indre-et-Loire

Si certains blocages d’agriculteurs commencent à prendre fin en France, des manifestants menacent de monter lundi à Paris pour bloquer le marché de Rungis. Après cette annonce, Matignon a confirmé que Gabriel Attal se rendrait ce dimanche en Indre-et-Loire.

Quel programme pour le Premier ministre ? Après l'annonce de la FNSEA et Jeunes Agriculteurs d'un siège de Paris à partir de lundi, Matignon a assuré que le Premier ministre Gabriel Attal se rendrait dans une exploitation agricole en Indre-et-Loire ce dimanche. Cette visite sera suivie d’une prise de parole du chef du gouvernement en fin de matinée, selon Matignon.

Malgré l'annonce des syndicats, au lendemain des déclarations sur l’agriculture de l'ancien ministre de l'Éducation, en Haute-Garonne, le mouvement des agriculteurs semble se calmer. Notamment à Carbonne, où le déblocage de l’Autoroute A64, premier barrage à avoir été installé, est en cours, selon un porte-parole des manifestants sur place. Dans les Bouches-du-Rhône également, le mouvement s’estompe. Selon le préfet, les agriculteurs doivent lever le dernier barrage dans la soirée.

La menace d'un siège

Même si le déblocage de certaines autoroutes débute, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, appelait, sur le plateau du 20H de TF1, quelques instants après les annonces du Premier ministre, à poursuivre la mobilisation. Un appel entendu par la Coordination rurale du département de Lot-et-Garonne, l’un des points chauds de la mobilisation en France ces derniers jours. Ce samedi, elle a annoncé que des agriculteurs vont «monter à Paris» à partir de lundi pour bloquer le marché d’intérêt national de Rungis, dans le Val-de-Marne.

Par ailleurs, ce samedi, la FNSEA et Jeunes agriculteurs ont annoncé un «siège de la capitale» à partir de lundi. «Dès le 29 janvier à 14h, les agriculteurs des départements : l’Aisne, l’Aube, l’Eure, l’Eure et Loire, l’Ile-de-France, la Marne, le Nord, l’Oise, le Pas de Calais, la Seine et Marne, la Seine-Maritime et la Somme, membres du réseau FNSEA et Jeunes agriculteurs du Grand Bassin Parisien entament un siège de la capitale pour une durée indéterminée. Tous les axes lourds menant à la capitale seront occupés par les agriculteurs», peut-on lire dans un communiqué. Des annonces qui poussent Gabriel Attal à se rendre au contact des agriculteurs, une nouvelle fois.