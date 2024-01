Déclaration de politique générale : Marine Le Pen dénonce «le pire de la droite et le pire de la gauche»

Ce mardi après-midi, Marine Le Pen s'est exprimée devant l'Assemblée nationale après la déclaration de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal, dénonçant un discours contradictoire mêlant «le pire de la droite et le pire de la gauche».

La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, a vivement réagi à la déclaration de politique générale prononcée par Gabriel Attal ce mardi, mettant en lumière un discours contradictoire, mêlant des éléments empruntés à droite comme à gauche. Elle accuse le gouvernement de s'adonner à «l'accommodation du pire de la droite et le pire de la gauche».

Marine Le Pen a réagi depuis l’Assemblée nationale au discours de politique générale de Gabriel Attal : «Vous accommodez le pire de la droite et le pire de la gauche» pic.twitter.com/TqNTKIfbUD — CNEWS (@CNEWS) January 30, 2024

Dans un élan de franche critique, Marine Le Pen a qualifié le discours du chef du gouvernement d'«une avalanche de promesses dans l'unique but de gagner du temps». Et parmi toutes ces promesses, elle a affirmé «ne rien voir qui permette de relever les piliers effondrés».

Face aux députés et membres du gouvernement, l'ex-candidate à l'élection présidentielle s'est voulue offensive, pointant du doigt la future réforme du chômage et la hausse des franchises médicales. Des mesures qu'elle considère comme préjudiciables aux intérêts des citoyens et favorables uniquement aux grands intérêts économiques.

Marine Le Pen a en outre dénoncé vigoureusement la hausse des taxes sur l'électricité ainsi que la «normalisation à outrance», faisant notamment référence au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) et ses conséquences néfastes sur le secteur du logement.

La cheffe de file RN a clos son intervention en dressant le bilan financier actuel de l'exécutif, soulignant ue un déficit budgétaire proche de 2020, année de la pandémie liée au Covid-19.