Colère des agriculteurs : «On est beaucoup de jeunes» à se mobiliser, affirme cette apprentie

De nombreux agriculteurs tentent de rallier Paris afin de faire part de leur mécontentement. Parmi eux se trouvent de nombreux jeunes agriculteurs, dont Pauline qui a témoigné sur CNEWS.

Un mouvement qui ne perd pas en puissance malgré les ralentissements. Depuis plusieurs jours, les agriculteurs de France font part de leur mécontentement et ciblent la capitale. Une manœuvre que tente de contrer les autorités, alors que de nombreux agriculteurs persistent afin de se faire entendre. Parmi eux se trouve Pauline, jeune agricultrice qui s'est confiée sur CNEWS.

«On a dormi dans notre tracteur cette nuit, il faisait un peu frais. Mais bon, on est là pour la bonne cause. Nous, notre objectif, c'est d’arriver à Paris. On est beaucoup de jeunes à être partis pour défendre notre métier pour plus tard. Donc voilà, on espère y arriver. On part à 7h et après on arrive quand on arrive», a-t-elle témoigné au micro de CNEWS.

«On a été pas mal ralentis, mais on a réfléchi quand même. On a réussi à passer en début de journée, c'était mal parti, mais après la fin de journée, ça s'est très bien passé. On était content de pouvoir rouler, ça nous a remonté le moral un peu pour cette fin de de chemin pour arriver à Paris», a expliqué Pauline, en revenant sur la journée du 30 janvier.