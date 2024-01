Délinquance : la majorité des crimes et délits encore en hausse en 2023

La majorité des crimes et délits ont augmenté en 2023, selon un bilan du service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI) publié ce mercredi 31 janvier.

Une tendance à la hausse de ces statistiques depuis plusieurs années. Le ministère de l’Intérieur a relayé ce mercredi un bilan de son service statistique sur les niveaux de délinquance par secteur constatés en France l’an dernier.

D’après cette étude, les coups et blessures ont progressé de 7 % dans l’Hexagone entre 2022 et 2023, tandis que les viols et tentatives de viols ont augmenté de 10 % sur la même période.

Les homicides ont connu une hausse de 10 % sur un an pour franchir le cap des 1.010 victimes l’an dernier. Dans la même lignée, les tentatives d'homicides ont bondi de 13 % dans ce laps de temps pour un total de 4.055 faits recensés. Le service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI) a précisé que ces deux données ont subi une progression continue depuis 2020.

Une hausse des violences sexuelles qui se poursuit depuis 2018

Selon les données du SSMSI, les violences sexuelles en France ont connu une augmentation de 8 % entre 2022 et 2023. Plus globalement, cette tendance à la hausse se poursuit depuis 2018. Elle serait justifiée par une libération accrue de la parole des femmes et des plaintes déposées après le mouvement #metoo et l’affaire Weinstein, selon le SSMSI.

Malgré cela, seules 5% des victimes de violences sexuelles ont déposé plainte en 2021, selon l’ultime enquête «Vécu et ressenti en matière de sécurité».

Un net regain des escroqueries en 2023

Entre 2022 et 2023, les escroqueries ont progressé de 7 % en France, les vols de véhicules de 5 %, les cambriolages de 3 % et les vols avec armes de 2 %.

Les destructions et dégradations ont aussi augmenté de 3 % en un an, mais elles ont connu une explosion de 140 % lors des émeutes urbaines successives à la mort de Nahel.

Une forte baisse des vols et violences dans les transports en commun

A l’inverse, les vols et les violences dans les transports en commun ont connu une forte baisse de 10 % en France en un an, même si les violences sexuelles commises à l’intérieur de cette espace ont progressé de 4 % sur la période. Entre 2022 et 2023, les vols violents sans armes et les vols sans violences contre les personnes ont respectivement régressé de 8 % et 3 %.

Dans le détail, les auteurs de crimes ou délits identifiés par la SSMSI étaient âgés en majorité de 15 à 24 ans. Comptant pour 8 % de la population française, les étrangers ont été représentés à hauteur de 17 % dans les délits recensés. Ces derniers ont néanmoins pris une part importante dans les cambriolages (38%) et vols dans les voitures (40%).