JO 2024 : Silt, organisateur, code couleur... Tout comprendre aux différents périmètres de sécurité durant les Jeux

Les autorités ont présenté, ce jeudi 25 avril, les différents périmètres de sécurisation autour de chaque site utilisé pour les épreuves des Jeux olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Voici comment vont s’articuler ces périmètres.

Les périmètres sont la traduction d’un besoin de sécurité des espaces, pour garantir le bon déroulement des célébrations et compétitions, et permettre aux activités sociales, économiques et culturelles de se poursuivre dans les conditions les plus satisfaisantes possibles. Les dispositifs de sécurité ont donc été élaborés avec l’objectif de préserver ces activités, et de sanctuariser les flux piétons et cyclistes, en prenant en compte un risque terroriste éventuel.

Pour chacun des sites, quatre types de périmètres avec un code couleur (gris, noir, rouge et bleu) sont prévus avec pour principe : plus on s’éloigne du site, moins c’est restrictif. Les périmètres seront activés de la construction des sites, jusqu’à leurs démontages, et chaque périmètre dispose de règles spécifiques.

Périmètre gris

Pour commencer le périmètre gris correspond au périmètre organisateur, nom donné aux différents sites des compétitions. Dans ce périmètre seront seulement autorisés les athlètes, les spectateurs munis d’un billet, les personnes accréditées Paris 2024, ainsi que les riverains, ponctuellement concernés. Aucun véhicule ne sera autorisé sauf les véhicules accrédités Paris 2024 par le COJOP.

périmètre noir

Le périmètre noir correspond au périmètre de protection. Il s’agit du périmètre où seront effectuées les fouilles et les palpations des sacs et bagages de toutes les personnes qui entrent dans le périmètre gris, et donc dans la zone de compétition. Le périmètre noir est également appelé périmètre «SILT» pour «Sécurité insécurité et lutte contre le terrorisme».

Périmètre rouge

Le périmètre rouge correspond au périmètre d’interdiction de la circulation motorisée. Les cyclistes et les piétons sont autorisés à circuler dans ce périmètre. Seules les personnes munies d’un laissez-passer généré sur la plate-forme numérique (qui sera activée au printemps 2024) seront autorisées à entrer en véhicule motorisé. Le périmètre rouge a deux objectifs précis : celui de réduire le risque terroriste et celui de garantir la sécurité des flux du public accédant ou quittant un site ainsi que des riverains.

Périmètre bleu

Le périmètre bleu correspond au périmètre de déviation de la circulation motorisée. Des contrôles pourront être réalisés aux points de passage par les forces de l’ordre, avec vérification de la légitimité du passage. Les piétons et les cyclistes sont toujours autorisés à circuler dans ce périmètre, tandis que seules les personnes ayant une raison légitime (justificatif libre) de se rendre à une adresse située en zone bleue seront autorisées à entrer en véhicule motorisé.

Sites du centre de Paris @Prefecture de Police



Cas particulier

Les épreuves sur route feront l’objet de règles particulières et seront sources de contraintes limitées dans le temps. Elles concernent les épreuves de marathon, para-marathon, marathon pour tous, cyclisme, et para-cyclisme.

À noter que ces périmètres de sécurité seront établis dès la construction des sites, jusqu’à la clôture des Jeux, et même après pour certains. Des périmètres de sécurisation ont donc déjà été établis à partir du mois de mars pour le montage des premiers sites à construire ou à rénover, et seront abandonnés à la fin du mois d’octobre pour les derniers.