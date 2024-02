Ce riz à éviter qui contient le plus de pesticides, selon 60 millions de consommateurs

Dans le viseur des critiques, une marque de riz bien connue est sévèrement jugée par «60 Millions de Consommateurs», qui a souligné une concentration alarmante de pesticides dans ses produits.

Les rayons des supermarchés regorgent de marques de riz, proposant une variété allant du riz thaï, basmati, parfumé, à cuisson rapide, de Camargue, à grain long, et bien d'autres encore. Cependant, peut-on vraiment les considérer tous de qualité équivalente ? Le magazine «60 millions de consommateurs» a entrepris une enquête pour répondre à cette question, mettant en lumière la marque la moins recommandable.

Au total, 40 types de riz provenant de grandes marques nationales telles que Alter Eco, Ben’s, Lustucru, Priméal, Taureau ailé, ainsi que des marques de distributeur comme Auchan, Carrefour, E. Leclerc, Lidl, U, ont été minutieusement évalués.

Ils ont été classés selon leur teneur en pesticides, aflatoxines et arsenic inorganiques, réglementés par l’Union européenne.

Du meilleur au pire

A la première place de la catégorie «riz basmati», obtenant la note de 18/20, se positionne le riz de la marque Carrefour, loin devant les marques reconnues comme Taureau Ailé, en troisième position ou Lustucru, en cinquième position.

En revanche, le riz basmati non bio est le plus contaminé en pesticides. «Il y a quinze ans, les producteurs ont ajouté des variétés plus productives et poussé vers une riziculture plus intensive et utilisatrice de pesticides», a noté Delphine Marie-Vivien, chercheuse au Cirad et interrogée par le magazine.

Une marque a particulièrement retenu l’attention de l’étude : Ben’s Original, anciennement connu sous le nom d’Uncle Ben’s dans les années 1980, obtenant la note de 8/20. À l’intérieur, du tébuconazole, un fongicide et régulateur de croissance des plantes, a été retrouvé.

un potentiel cancérogène

Cette substance a été ciblée par l'agence de sécurité sanitaire française en raison de son potentiel cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction.

Pire encore, le produit contient également un pesticide, l'isoprothiolane, dont l'usage est interdit dans l'Union européenne mais autorisé ailleurs dans le monde.

Le riz, qu'il soit cultivé de manière biologique ou non, demeure la céréale la plus prisée à l'échelle mondiale. En Chine, son pays d'origine, la consommation annuelle par habitant peut atteindre jusqu'à 130 kg.

En revanche, les habitudes alimentaires en France sont bien plus modestes, avec une consommation d'environ 6 kg de riz par personne et par an.