Colère des agriculteurs : ce qu’il faut retenir de l’intervention de Gabriel Attal

Le Premier ministre Gabriel Attal, ainsi que plusieurs ministres, se sont exprimés ce jeudi 1er février, annonçant plusieurs mesures pour venir en aide aux agriculteurs, alors que la grogne monte toujours à travers le pays.

Des mesures de soutien pour l’agriculture française. Attendus au tournant par les agriculteurs, le Premier ministre Gabriel Attal, ainsi que plusieurs ministres, ont multiplié les annonces ce jeudi 1er février afin de protéger le monde agricole.

Un soutien fiscal et social de 150 millions d’euros

«Nous consacrerons (aux agriculteurs) 150 millions d'euros en soutien fiscal et social dès cette année de façon pérenne», a annoncé Gabriel Attal depuis Matignon, indiquant que les agriculteurs avaient besoin d’un «soutien spécifique». De plus, les modalités de cette aide seront détaillées après des échanges avec «la filière».

Le renfort de la loi Egalim

Ministre de l’Économie, Bruno Le Maire s’est exprimé au cours de la conférence de presse sur la loi Égalim, visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

À ce sujet, le ministre a déclaré que la loi serait renforcée avec un contrôle, dans les prochains jours, de «toutes les plus grandes chaînes de supermarchés» et qu’aucun contrat signé entre les distributeurs et industriels «n’échappera au contrôle de la répression des fraudes».

Un contrôle massif des produits

Dans la foulée, Bruno Le Maire a également annoncé la mise en place de «10.000 contrôles sur l'origine française des produits» avec des sanctions qui pourront «atteindre 10% du chiffre d'affaires des industriels ou des distributeurs qui auraient fraudé».

Une aide pour l’installation des jeunes agriculteurs

Également montés au créneau durant ce mouvement de contestation des agriculteurs, les jeunes travailleurs du secteur agricole n’ont pas été oubliés au cours de cette conférence de presse. Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, a annoncé l’augmentation du budget d’accompagnement à l’installation pour les jeunes agriculteurs, passant de 13 à 20 millions d’euros.

Un plan relatif à l’eau

Enfin, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique a annoncé la présentation future d’un plan relatif à l’eau après avoir évoqué les nombreuses problématiques à ce sujet, liées au réchauffement climatique.