Colère des agriculteurs : un millier de tracteurs dans les rues de Bruxelles

Au moins un millier de manifestants ont envahi ce jeudi 1ᵉʳ février Bruxelles, là où doit se tenir un sommet des dirigeants de l’UE.

La crise agricole s’invite à Bruxelles. Un millier de tracteurs bloquent ce jeudi 1ᵉʳ février plusieurs rues de Bruxelles aux abords d'un sommet des dirigeants des 27, sur fond de colère du monde agricole à l'égard de la politique européenne.

«Il y a mille tracteurs ou engins agricoles», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police, précisant que ces agriculteurs provenaient essentiellement de Belgique.

Un demi-millier de manifestants attendus

Une porte-parole de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) a indiqué qu'ils se «dirigeront vers la place du Luxembourg».

Au moins un demi-millier de manifestants devraient être présents, dont des délégations d'agriculteurs français, italiens, espagnols et portugais, indique-t-on à la FWA. «Ce sera complètement international», a insisté sa porte-parole.

Une estimation très prudente : la principale confédération syndicale agricole italienne, Coldiretti, a annoncé sa présence jeudi à Bruxelles avec environ un millier d'agriculteurs de la péninsule pour «les folies qui menacent l'agriculture».

Le principal syndicat agricole flamand, Boerenbond, est également associé à ce rassemblement protestataire qui débutera à 10h.

Entretien entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen

Tout comme d'autres syndicats wallons, tels que la Fugea en lien avec la coordination agricole alternative internationale Via Campesina.

«Des centaines de tracteurs occuperont la place du Luxembourg et les rues aux alentours et feront entendre leur colère à coups de klaxons» pour «dénoncer les impacts des accords de libre-échange (conclus par l'UE) sur les conditions de vie des agriculteurs», indique Via Campesina dans un communiqué.

Le point du rassemblement se situe à quelques centaines de mètres du périmètre très sécurisé du siège du Conseil européen, où seront réunis les chefs d’État et de gouvernement de l’UE, pour un sommet consacré à l’Ukraine, mais où la question agricole pourrait s’inviter.

Emmanuel Macron doit notamment s’entretenir avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen des mesures à prendre en faveur des agriculteurs, avait annoncé mardi l’Élysée.