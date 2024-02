Salon Rétromobile 2024 : les amateurs de voitures de légende ont rendez-vous à Paris jusqu'à dimanche

Ouvert depuis ce mercredi, le salon Rétromobile se tient au Parc des expositions de la Porte de Versailles jusqu'à dimanche. Un événement qui permet aux amateurs de voitures d'admirer des modèles légendaires.

Les amateurs de mécanique aux anges. Depuis ce mercredi 31 janvier et jusqu'a ce dimanche 4 février, certaines des voitures les plus rares du monde sont exposées au salon Rétromobile.

Pour sa 48e édition, le salon s'est installé au Parc des expositions de la Porte de Versailles (Paris 15e). Porsche, Mercedes ou encore Ferrari sont sur place avec certains de leurs plus beaux modèles.

De nombreuses stars du monde automobile ont fait le déplacement pour l'occasion, dont Sébastien Loeb qui a participé à une séance de dédicaces lors de la journée d'ouverture.

Le salon est ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf le vendredi avec une session nocturne qui durera jusqu'à 22h. Si vous voulez acheter un billet, il vous faudra débourser 21 euros.

Des motos et des scooters également exposés

Il n'y a pas que des voitures qui sont exposées. Les fans de motos et de scooters en auront aussi pour leur argent. Des marques comme Harley-Davidson, Yamaha ou encore Suzuki ont apporté certaines de leurs plus belles pièces de collection pour le plus grand plaisir des fans.

En 2023, 125.000 fans s'étaient rendus au salon Rétromobile. A voir désormais si la 48e édition sera tout aussi réussie.