Paris : le salon du Barbecue ouvre ses portes ce vendredi au Parc Floral

Après deux éditions réussies en 2022 et 2023, le salon du Barbecue ouvre ses portes, pour la 3e année consécutive et pour trois jours, au Parc Floral, dans le 12e arrondissement de Paris.

Au menu, des cours de cuisine, de la bonne charcuterie française et des concerts. À compter de ce vendredi 22 mars et jusqu’au dimanche 24 mars prochain, le salon du Barbecue ouvre ses portes au Parc Floral, dans le 12e arrondissement de Paris, pour les amateurs de cet équipement utilisé principalement en été pour les grillades et les brochettes.

Créé en 2020 par Clément Champault, John Herbet et Pierre Nicolas, le salon du Barbecue n’a pu voir le jour qu’en 2022, en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Depuis, l’événement ne cesse de gagner en popularité.

À titre d’exemple, durant la première exposition en 2022, le salon a accueilli près de 10.000 personnes. Une année plus tard, ce sont 15.000 Français qui ont répondu présent au rendez-vous. Pour la troisième édition, Clément Champault, un des co-fondateurs du salon, espère accueillir au moins 20.000 amateurs du barbecue.

Au total, ce sont 200 exposants du monde entier qui vont ouvrir leurs stands au public du 22 au 24 mars dans un espace gigantesque de 10.000 m2 à l’intérieur et de 5.000 m2 à l’extérieur.

«On retrouve pleins de catégories. Il y a les outils de cuisson, dont les barbecues en céramique Kamado, à charbon et à gaz, qui sont le cœur du salon. Autour de ceux-ci, on note la présence de pleins de secteurs. On a 6 à 7 brasseurs présents sur l’événement pour la bière. Il y a également les accessoires de cuisson», a indiqué à CNEWS Clément Champault.

«On est sur le côté "barbecue gastronomique"»

«On a tout un secteur artisan-producteur avec des spiritueux, des produits du terroir et des produits internationaux. On a aussi des livres et des éditeurs. Le public aura également l’occasion de découvrir les stands Apéro avec les tapenades et autres. C’est un salon vivant, on est sur le côté barbecue gastronomique», a-t-il ajouté.

Parmi les exposants, on note la présence du spécialiste de la préparation culinaire «Ninja», mais aussi de l’influenceur et passionné de cuisine au barbecue Raphaël Guillot, ou encore de l’entreprise canadienne spécialiste de la fabrication de barbecues à gaz, charbon de bois et électrique «Napoléon».

À cela s’ajoutent toute une liste de concerts et un cours d’initiation à la cuisine, sans oublier le fameux Championnat de France de sauce piquante qui aura lieu dimanche prochain.

Au cours de sa communication pour annoncer la tenue de l’événement, le salon du Barbecue a beaucoup misé sur les panneaux d’affichage public, et en l’occurrence les bus, le but étant d’aller «chercher des gens dans toute l'Île-de-France». «Ce sont tous les bus de la région, y compris ceux qui vont dans le Val-d’Oise et en Seine-Saint-Denis, qui ont été visés», a argué Clément Champault.