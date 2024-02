Attaque au couteau à Gare de Lyon : ce que l'on sait

Selon une source policière à CNEWS, plusieurs personnes ont été agressées à l’arme blanche à gare de Lyon (12e arrondissement de Paris) par un homme. Le suspect a été interpellé.

Ce samedi matin, aux alentours de 8h à la gare de Lyon de Paris, dans le 12e arrondissement, un Malien de 32 ans a blessé trois personnes à l'arme blanche, dont une gravement, sans que son pronostic vital soit engagé.

C'est dans le Hall 3 de la gare parisienne que l'homme s'en est pris à plusieurs individus avec un couteau et un marteau, selon une source policière à CNEWS. Un premier blessé aurait été touché à la mâchoire et au poignet, un second aurait quelques blessures légères tandis qu'un troisième, dont les séquelles sont plus graves, a été touché à l'abdomen. Des agents de la brigade des réseaux franciliens (BRF) et de la Sûreté ferroviaire (SUGE) ont maîtrisé l'assaillant, aidés par un passant qui aurait contribué à sa neutralisation. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a tenu à remercier sur X ce samedi «ceux qui ont maîtrisé l’auteur de cet acte insupportable».

Ce matin à la Gare de Lyon, un individu a blessé 3 personnes à l’arme blanche avant d’être interpellé. Une personne est blessée gravement. Deux autres le sont plus légèrement. Elles ont été prises en charge par les services de secours. Merci à ceux qui ont maîtrisé l’auteur de… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 3, 2024

«Il y a une intervention des forces de l’ordre et des secours actuellement dans le Hall 1 et 3 qui les rendent inaccessibles momentanément», a indiqué la SNCF sur X, annonçant que le trafic était ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et Paris Gare de Lyon et Montereau pour «acte de malveillance». À l'heure actuelle, les trains continuent de circuler dans le Hall 1 et 2, mais le Hall 3 reste bloqué.

#InfoTrafic #LigneR



Le trafic est ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau



Prévoir des modifications de dessertes,des allongements de temps de parcours et des suppressions



Un acte de malveillance a été signalé à Paris Gare de Lyon. — Ligne R (@LIGNER_SNCF) February 3, 2024

Si les motifs de l'individu sont pour l'instant inconnus, la piste terroriste n'est pas privilégiée pour le moment. «Le suspect n’aurait pas crié durant son action», a révélé la même source à CNEWS. Interpellé par la police, il leur a présenté un permis de conduire italien. Selon les premières informations, l'homme serait un sans-abri Malien né en 1992, âgé de 32 ans, qui ne présentait aucune appartenance religieuse au moment des faits.

Pour le moment, les antécédents judiciaires du trentenaire n'ont pas été communiqués. La source policière a ajouté qu'il semblait atteint de troubles psychiatriques, notamment car il a été retrouvé avec des médicaments pour pathologies psychiatriques sur lui.

La direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris a été saisie et le préfet de police devrait se rendre sur place.