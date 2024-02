Attaque au couteau à gare de Lyon : la circulation de la ligne R fortement perturbée

Des perturbations sont annoncées sur la ligne R ce samedi suite à l'attaque au couteau survenue dans la matinée à la gare de Lyon. Le trafic risque d'être fortement ralenti selon la SNCF, qui prévoit aussi quelques suppressions de trains.

Vers 8h ce samedi matin, trois personnes ont été visées par une attaque au couteau dans la gare de Lyon. Les faits s'étant déroulés au sein du hall 3 désormais fermé et par lequel on peut accéder à la ligne R, ses usagers doivent ainsi anticiper des ralentissements de trafic durant toute la journée. Des suppressions de trains sont aussi à prévoir, comme l'a indiqué la ligne sur son compte X.

#InfoTrafic #LigneR



Le trafic est ralenti entre Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau



Prévoir des modifications de dessertes,des allongements de temps de parcours et des suppressions



Un acte de malveillance a été signalé à Paris Gare de Lyon. — Ligne R (@LIGNER_SNCF) February 3, 2024

Les perturbations ont principalement lieu entre les arrêts de Paris Gare de Lyon et Montargis et entre Paris Gare de Lyon et Montereau, en Seine-et-Marne.

Pour l'heure, ni la RATP, ni la SNCF n'ont annoncé de quelconques incidences sur d'autres lignes de la région Ile-de-France. Les halls 1 et 2, qui desservent également la ligne R, restent ouverts selon les compagnies ferroviaires.

À l'issue de l'attaque, les trois victimes ont été hospitalisées. Deux d'entre elles ont des blessures légères tandis que la troisième se trouve dans un état plus grave. L'assaillant, qui a été appréhendé par les forces de l'ordre, est un Malien de 32 ans, en situation régulière au sein de l'Union européenne et initialement arrivé en Italie.