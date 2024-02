Etats-Unis : Joe Biden prêt à battre Donald Trump «une nouvelle fois», après sa victoire à la primaire démocrate de Caroline du Sud

Joe Biden a remporté haut la main ce samedi la primaire démocrate en Caroline du Sud. Le président américain sortant se dit confiant quant à ses chances de battre Donald Trump «une nouvelle fois».

Un premier test électoral réussi pour Joe Biden. Ce samedi, le président des Etats-Unis a remporté très largement, avec plus de 96,4% des voix, la primaire du Parti démocrate en Caroline du Sud.

Face au président âgé de 81 ans, se trouvaient notamment un élu du Minnesota peu connu, Dean Phillips, héritier d'une riche société de crèmes glacées, et Marianne Williamson, auteure de best-sellers sur le développement personnel.

Joe Biden, qui se trouvait lui-même en Californie samedi soir avant de se rendre dans le Nevada dimanche, en vue du prochain scrutin mardi, a aussitôt estimé qu'il battrait en novembre son probable adversaire républicain, l'ancien président Donald Trump.

«En 2024, les habitants de la Caroline du Sud se sont à nouveau exprimés et je n'ai aucun doute sur le fait que vous nous avez mis sur la voie d'une nouvelle victoire à la présidence et d'une nouvelle défaite de Donald Trump», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Un test important pour Joe Biden

Même si la Caroline du Sud devrait rester aux mains des républicains lors de la présidentielle de novembre, comme c'est le cas depuis 1980, le président a clairement indiqué qu'il considérait cet État comme un test important. Il s'y est d'ailleurs déjà rendu à deux reprises depuis le début de l'année.

Si l'électorat noir aux Etats-Unis, et important en Caroline du Sud, penche traditionnellement côté démocrate, plusieurs sondages récents montrent que son soutien envers Joe Biden s'effrite, en particulier chez les jeunes, qui estiment n'avoir pas été assez entendus lors de son mandat.

Selon un sondage New York Times-Siena réalisé en novembre, 71% des électeurs noirs dans six États clés soutiennent Joe Biden, contre 91% lors de l'élection de 2020 et 22% voteraient en faveur de Donald Trump.