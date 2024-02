Remaniement : François Bayrou n'exclut pas un retour au gouvernement

Alors que François Bayrou serait pressenti à l’Education nationale, en remplacement d’Amélie Oudéa-Castéra, le président du MoDem n’a pas écarté ce lundi l’idée d’un retour au gouvernement.

Amélie Oudéa-Castéra doublée par François Bayrou ? Ce lundi, sur le plateau de France 2, le patron du MoDem n’a pas mis fin à la rumeur qui circule depuis plusieurs jours. Interrogé sur un éventuel retour au gouvernement, l’ancien ministre de l’Éducation a laissé planer le doute. «Je n’écarte jamais rien. Le principe, pour moi, précisément parce que vous êtes engagés, c’est de ne jamais rien écarter», a-t-il affirmé.

Ce lundi, le politicien de 72 ans était surtout interrogé sur l'hypothèse d’une nomination à l’Éducation nationale. Il pourrait donc remplacer Amélie Oudéa-Castéra, en pleine polémique après ses propos sur l’école publique, quelques jours seulement après son arrivée rue de Grenelle. Si François Bayrou a souligné un «très grand trouble dans l’Éducation nationale», il a insisté sur le fait que «le gouvernement n’est pas formé».

«Le sujet le plus important»

«Je suis entré au ministère de l’Éducation nationale (...) il y a trente-et-un ans. C'est une jolie histoire à raconter. C'est mieux qu'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas avait écrit ‘Vingt ans après’, là vous m'invitez à écrire ‘Trente ans’», a également déclaré François Bayrou, ministre de l’Éducation des gouvernements d’Édouard Balladur (1993-1995) et d'Alain Juppé (1995-1997).

«Je pense qu'il y a un très grand trouble dans l’Éducation nationale, pas depuis ce mois-ci, depuis des années». Et «c'est un secteur, vous savez à quel point j'y crois, à quel point je donnerais pour qu'on retrouve le moral, l'équilibre, l'envie d'enseigner sans trouble dans notre pays, et (pour) la réussite de l'enseignement», a encore dit le président du MoDem. «C'est probablement le sujet le plus important, ou un des sujets les plus importants que nous ayons à régler», a-t-il insisté, la veille d’une deuxième journée de grève des enseignants.

Le maire de Pau, qui a été relaxé lundi par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens, «au bénéfice du doute», pourrait être appelé par Emmanuel Macron et Gabriel Attal dans les prochains jours, alors que la liste des ministres délégués et secrétaires d’État qui doivent venir compléter le gouvernement, doit être annoncée.