JO 2024 : voici la liste des centres de préparation aux Jeux (CPJ) en Ile-de-France

La région Ile-de-France accueillera 80% des épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024. Les délégations française et étrangères pourront compter sur les centres de préparation aux Jeux (CPJ) mis à leur disposition pour se préparer, en amont et durant la compétition. Voici les CPJ situés dans la région francilienne.

À 171 jours du début des JO de Paris 2024, 124 structures en Ile-de-France ont été sélectionnées pour permettre aux athlètes de se préparer cet été. Voici une sélection de sites qui accueilleront, près de chez vous, les sportifs internationaux participants à la prochaine olympiade.

Paris

Dans Paris intra-muros, où se dérouleront de nombreuses épreuves olympiques et paralympiques l'été prochain, notamment le judo, le tir à l'arc, le basketball, le cécifoot ou encore le volleyball et la boxe, plusieurs centres de préparation aux Jeux (CPJ) ont été identifiés.

Parmi eux, on retrouve le Lagardère Paris Racing (16e arrondissement), où s'entraînera par exemple l'équipe de France de nage en eau libre. Dans le 14e arrondissement, la Cité internationale universitaire de Paris mettra à disposition sa salle d'escrime, ainsi que son terrain de rugby.

Situé en plein cœur de Paris, le centre sportif universitaire du Crous Paris (5e arrondissement) concentrera, lui, un dojo et deux gymnases multisports, ainsi que des services d'hébergement et de restauration présents sur place.

Seine-et-Marne

En Seine-et-Marne, le stade nautique de Vaires-sur-Marne accueillera du 27 juillet au 8 septembre les épreuves olympiques d'aviron, de canoë (slalom, sprint), ainsi que les disciplines du para aviron et du para canoë.

Il sera accessible, pour les délégations internationales, afin de préparer leurs athlètes aux différentes épreuves, bénéficiant, en plus des infrastructures aquatiques, d'un accès aux salles de fitness et espaces de logement.

Dans le département, la ville de Chelles recevra l'équipe japonaise de skateboard, depuis le Cosanotra skatepark. Cet espace de plus de 2.900 m2 avait déjà été sélectionné pour l'organisation des Championnats de France de Street et Park, en 2018.

Bien plus au sud, la commune de Fontainebleau a été privilégiée par l'équipe irlandaise d’athlétisme pour sa préparation depuis le stade Philippe Mahut. Le site est doté d'une piste de 400m de huit couloirs, d'une aire de lancer du poids, du disque et du marteau, ainsi que d'un sautoir en hauteur et à la perche, sans oublier les espaces piscines et sauna que les sportifs pourront évidemment utiliser.

Yvelines

Les Yvelines seront, dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet sur la Seine, le théâtre des épreuves équestres organisées au Château de Versailles, dans un cadre chargé d'histoire. Le VTT sera quant à lui prévu sur la colline d'Élancourt, et le golf, à Guyancourt, sur le mois d'août.

Concernant les centres de préparation aux Jeux, le département est également bien doté. À Saint-Germain-en-Laye, le stade Georges Lefèvre sera mis à disposition de la délégation britannique, qui résidera à Clichy (Hauts-de-Seine), pour les entraînements de hockey sur gazon. Sur le site, un terrain de beach-volley est également accessible aux sportifs pour leur préparation.

À quelques kilomètres de là, sur la commune de Poissy, le complexe sportif Marcel Cerdan a également été labélisé centre de préparation aux Jeux (CPJ). Un dojo, et une salle de basketball, où évolue à l'accoutumée l'équipe de la ville, font partie des infrastructures disponibles, ainsi que des espaces prévus pour le cyclisme sur route et un grand gymnase omnisport. Le maire de l'époque, Karl Olive, avait félicité les «agents du service des Sports, ainsi que le directeur des Sports Boris Gros», saluant la «qualité des installations sportives», après que la ville a reçu le label «Terre de Jeux 2024».

Essonne

En Essonne, les délégations étrangères ont aussi l'embarras du choix avec 25 centres de préparation aux Jeux (CPJ) disséminés dans le département. Parmi eux, le centre aquatique Aquastade sera le site de préparation de l'équipe japonaise de natation synchronisée. Construit en 1992 et remis à neuf en 2020, l'Aquastade est le plus grand espace aquatique du département, avec en plus du bassin olympique de 50 mètres, un espace bien-être avec un bassin balnéothérapie de 28 m2 avec bassin, hammam et sauna.

Deux délégations de judo, la première, brésilienne et la deuxième, sénégalaise, s'entraîneront respectivement à Sainte-Geneviève-des-Bois, au sein du dojo Gérald Bailo, et à Vigneux-sur-Seine dans le complexe sportif Georges Brassens.

Hauts-de-Seine

Dans les Hauts-de-Seine, de nombreuses infrastructures seront mises à disposition des sportifs. À Bourg-la-Reine, dans le sud-est du département, l'équipe japonaise d'escrime investira à l'été prochain le Complexe sportif des Bas Coquarts. Dotée d'une salle d'une vingtaine de pistes d'escrime, la délégation pourra préparer au mieux les épreuves olympiques et paralympiques d'escrime, qui se dérouleront du 27 juillet au 4 août au Grand Palais, dans le 8e arrondissement de Paris.

À un peu plus de 3km, la commune de Bagneux accueillera l'équipe vietnamienne de taekwondo, à la Halle des sports Janine Jambu, tandis que l'équipe italienne féminine de volley se préparera au sein du Palais des sports Robert Charpentier, à Issy-les-Moulineaux.

Seine-Saint-Denis

Avec cinq sites de compétition répartis dans le département, la Seine-Saint-Denis sera également une terre d'accueil pour les athlètes venus du monde entier dans un peu plus de cinq mois. Le Parc des sports Auguste Deleaune, où le perchiste Sergueï Bubka avait battu le record du monde en salle avec un saut mesuré à 5,88 mètres, figure dans la liste des Centres de préparation aux Jeux (CPJ).

Un peu partout dans le 93, des sites d'entraînement (qui ne font pas partie de la liste des CPJ) ont été identifiés, comme à Aulnay-sous-Bois, qui mettra son centre aquatique à disposition pour les nageurs. À Saint-Ouen, le gymnase Pablo Neruda a été sélectionné pour les entraînement de break dance et de lutte, et les escaladeurs pourront quant à eux se préparer sur le mur d'escalade du Bourget.

val-de-marne

Dans le Val-de-Marne, la délégation japonaise de breakdance paralympique viendra s'entraîner à Vitry-sur-Seine, dans la salle de La Briqueterie. Ce site est également doté d'une salle de musculation, une salle détente, ainsi qu'une infirmerie et un espace de kinésithérapie.

val d'oise

Enfin, dans le département du Val d'Oise, l'un des plus grands centres de préparation aux Jeux (CPJ) se situe à Ermont. La délégation américaine investira le gymnase multisport Vincent Van Gogh pour sa préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce site avait déjà accueilli des compétitions de tennis de table, discipline olympique qui se déroulera du 27 juillet au 10 août, depuis l'Arena Paris Sud, à Porte de Versailles (15 arrondissement).

La liste complète des centres de préparation aux Jeux est accessible en intégralité sur le site Paris 2024.