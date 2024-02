Attentats du 13-Novembre : transféré de Belgique, Salah Abdeslam a été incarcéré en Ile-de-France

Le terroriste Salah Abdeslam, impliqué dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été extrait de sa cellule en Belgique ce mercredi 7 février et renvoyé en France, a appris l’AFP auprès de son avocate Me Delphine Paci. Il a été incarcéré en Ile-de-France.

L'ancien ennemi public n°1 est de retour en France. Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats de Paris le 13 novembre 2015, ayant causé la mort de 130 personnes, a été extrait ce mercredi matin de sa cellule en Belgique pour être transféré en France, a annoncé son avocate à l'AFP.

«Ils sont venus le chercher ce matin dans sa cellule à 9 heures et il est parti en France», a déclaré Delphine Paci. «C'est une violation flagrante de l'État de droit. Il y a clairement une entente entre l'État belge et l'État français pour violer une décision de justice», a-t-elle également affirmé. Le terroriste islamiste a été incarcéré en région parisienne.

Salah Adbeslam vient d’être incarcéré dans une prison de la région parisienne.





Conformément à la décision de la justice française et au souhait des associations de victimes, il y purgera sa peine de perpétuité incompressible.

Éric Dupond-Moretti confirme une incarcération dans «unr prison de la région parisienne»

Outre les attaques sur Paris, Salah Abdelslam avait été condamné, en septembre dernier, pour «assassinats dans un contexte terroriste» par la justice belge pour les attentats datant de mars 2016 à Bruxelles, tout en échappant à une nouvelle perpétuité. Pour rappel, deux hommes s'étaient fait exploser à l'aéroport et un autre dans le métro, créant un bilan tragique de 32 morts et des centaines de blessés.

Bien qu'il a effectué la plus grande partie de sa détention en France, Salah Abdeslam a fait l'objet d'une «remise temporaire» à la Belgique, afin d'être jugé pour ces actes. Or, à la fin de ce jugement, il a demandé à rester en Belgique pour y purger sa peine, invoquant ses attaches familiales. «La perpétuité incompressible prononcée en France est assimilable à un traitement inhumain et dégradant car elle interdirait tout espoir de libération et de réinsertion», avaient plaidé ses avocats.

Ainsi, en octobre 2023, la cour d'appel de Bruxelles, avait répondu favorablement à cet appel en «suspendant temporairement» le transfèrement de Salah Abdeslam en France. Alors que des procédures judiciaires étaient encore en cours, l'État belge a visiblement court-circuiter le processus.

De son côté, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a assuré cet après-midi, sur X, que «Salah Adbeslam vient d’être incarcéré dans une prison de la région parisienne. Conformément à la décision de la justice française et au souhait des associations de victimes, il y purgera sa peine de perpétuité incompressible».

Cette nouvelle a fait l'effet d'un soulagement pour les familles des victimes françaises du terroriste. «C'est important qu'il purge la peine à laquelle il a été condamné, assure Arthur Denouveaux, président de l'association Life for Paris. «Si les prisons belges arrivent à accueillir Salah Abdeslam et à le faire purger sa perpétuité incompressible, je n'y vois aucun problème, tous les détenus a droit au regroupement familial. En revanche, qu'il puisse être détenu en Belgique et que ce soit le droit belge qui s'applique et transforme la peine, c'est inacceptable.»

Arthur Denouveaux a parlé d'un «choc de se dire qu'une autre justice européenne pouvait venir d'entrée de plume effacer un verdict qu'il avait fallu 10 mois à atteindre». Les familles des victimes avaient alors estimé que «la justice européenne marchait à l'envers et qu'on avait plutôt le souci des terroristes que celui des victimes», a-t-il assuré.