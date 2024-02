«Le plus grand massacre antisémite de notre siècle» : Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes françaises du Hamas

Lors de l’hommage national rendu ce mercredi midi aux Invalides à Paris (7e arrondissement) pour les victimes françaises du Hamas, Emmanuel Macron a dénoncé une attaque qu’il considère comme étant «le plus grand massacre antisémite de notre siècle».

Un discours largement porté sur la lutte contre l’antisémitisme. Emmanuel Macron a rendu un hommage national ce mercredi midi dans la cour des Invalides à Paris (7e arrondissement) pour les 42 victimes françaises tuées lors de l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier.

En préambule, le chef de l’État a rappelé le sentiment d’unité nationale dans l’Hexagone concernant la peine ressentie par les Français pour les familles des victimes. «Quatre mois jours pour jours après, nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre», a assuré Emmanuel Macron.

Il a également rappelé les noms des trois otages français toujours retenus prisonniers par le Hamas, à savoir «Ohad, Orion et Ofer». Le président de la République a réaffirmé que la France œuvrait «chaque jour» à leur libération. En leur honneur, trois chaises vides ont été disposées dans la cour des Invalides pendant l’hommage.

Des jeunes «dans la mâchoire de la mort»

Emmanuel Macron a décrit avec émotion l’effroi ressenti par les jeunes fêtards ciblés en début de matinée par le Hamas ce 7 octobre.

« Il était 6h au festival Nova, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, où sous les banderoles et le ciel qui palissait s’achevaient 24 heures de fêtes et de retrouvailles. Les jeunes qui dansaient-là ne savaient pas qu’ils étaient dans la mâchoire de la mort déjà. Des voitures et des motos hérissés d’armes allaient fondre sur eux», a expliqué le chef de l’Etat.

Emmanuel Macron dénonce le «plus grand massacre antisémite de notre siècle» pic.twitter.com/MEcWV37UQk — CNEWS (@CNEWS) February 7, 2024

Il a ensuite durci le ton pour qualifier les actes terribles commis par l’organisation terroriste en Israël lors de ce funeste jour.

«Il était 6h et le Hamas lança par surprise l’attaque massive et odieuse. Le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Dans les notes de musique d’un lieu de fête ont éclaté les tambours de l’enfer. Les téléphones de nos enfants, qui jusque-là filmaient les joies de leur vie, sont devenus les boites noires de l’horreur. Elles nous hanteront ces images», a jugé le président français.

«Ne rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé»

Emmanuel Macron a également haussé le ton sur le plan de la lutte contre l’antisémitisme, véritable fil rouge de sa prise de parole ce mercredi. Il a affirmé «ne rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé», tout en assurant que «rien ne saurait excuser ni justifier ce terrorisme».

Le chef de l’État a également eu une pensée pour les victimes civiles palestiniennes à Gaza. «Toutes les vies se valent et sont inestimables aux yeux de la France», a estimé le président français en référence.