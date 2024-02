Israël-Hamas : qui sont les 42 victimes au cœur de l’hommage national de ce mercredi ?

Quatre mois après le déclenchement de l'opération «déluge d'Al-Aqsa» du Hamas sur le territoire israélien, un hommage a été rendu, ce mercredi 7 février, aux victimes françaises des attaques de l'organisation terroriste palestinienne. Au total, on en dénombre 42, aux profils et destins variés.

Le temps du recueillement est arrivé. Ce mercredi 7 février, quatre mois après les attaques du Hamas contre Israël, un hommage national a été rendu aux victimes françaises de l'organisation terroriste. La cérémonie se tient dans la cour d'honneur des Invalides et est placée sous le «signe universel de la lutte contre l’antisémitisme et à travers lui (…) toutes les formes de haine, de racisme et d’oppression envers des minorités», a indiqué l'Élysée dans un communiqué.

Avidan, ce Français né à Bordeaux en 1997. Il a été massacré par le Hamas.



Son père, mon ami Mikhael, est effondré.



C'est le quatrième Français tué, quinze autre au moins sont portés disparus parmi les milliers de victimes…

Au total, le ministère des Affaires étrangères a recensé, sur les 1.160 personnes tuées par le Hamas dans l'État hébreu, 42 victimes de nationalité française. Aucune liste officielle n'a pourtant été établie par le quai d'Orsay. Les témoignages des familles ont permis d'en identifier la plupart d'entre eux.

Les Français tués pendant le festival Nova

Ils sont au moins une quinzaine de Français à avoir été tués durant la rave-party du festival Nova, à Réïm, à proximité de la frontière avec Gaza. Alors que plusieurs milliers de personnes font la fête dans le désert de Néguev, des combattants islamistes ont tué au moins 260 personnes au début de l'invasion.

Céline Ben David Nagar, 32 ans, qui avait laissé son bébé de 6 mois avec son père pour aller au festival.

Dan Benhamou, 27 ans, né à Marseille et arrivé enfant en Israël, où ses parents travaillaient dans une boutique de lunettes près de Tel-Aviv.

Naomie Bikhar, 23 ans, originaire de Créteil (Val-de-Marne). Elle était présente avec Oz Ezra, avec qui elle devait se marier, et qui a également été tué.

Karine Journo, 24 ans, vivait à Mazkeret Batya, à 25 kilomètres de Tel-Aviv.

Sigal Levy, 31 ans, assistance sociale présente au festival comme bénévole au sein de l'association Elem. Elle devait se marier en janvier.

Yitzhak Levy, 26 ans, fils d'immigrants juifs orthodoxes français.

Marc Pérez, 51 ans, était venu chercher sa fille qui lui avait envoyé un appel au secours dans la nuit. Il a été abattu sur la route en arrivant, tandis que sa fille, Maya, a survécu.

Éric Peretz était avec sa fille Ruth, 17 ans, handicapée moteur, durant le festival de musique. Leurs corps ont été retrouvés quelques jours après le massacre.

Moriah-Or Swissa-Krasetzki, 24 ans, dont la mère Sandra, est franco-israélienne.

Elia Tolédano, 28 ans, avait été enlevée avec Mia Schem du festival vers la bande de Gaza. Si cette dernière a été libérée, Elia a été retrouvée morte par des soldats israéliens.

Avidan Torgeman, 25 ans, était connu comme l'un des organisateurs du festival. Né à Bordeaux, il avait gardé contact avec sa famille vivant en France.

Mickaël et Osher Vaknin, 35 ans, deux frères jumeaux également figures de la scène techno israélienne.

Bar Zohar, 23 ans, qui, selon le témoignage de sa sœur, aurait sauvé plusieurs de ses amis avant de perdre connaissance à cause de ses blessures.

Bar Zohar a été assassinée le 7 octobre par des terroristes du #Hamas lors du festival de musique Nova, dans le sud d'#Israël.





Alors que des salves de roquettes avaient commencé à être tirées depuis #Gaza, cette franco-israélienne de 23 ans a appelé ses parents qui lui ont dit…

Les Français tués dans leur maison

Après avoir poursuivi leur invasion, des soldats du Hamas ont abattu plusieurs centaines d'Israéliens dans leur maison. Dans ce cas de figure, on dénombre une demi-douzaine de Français.

Carmela Dan, 80 ans, tuée avec sa petite-fille Noya.

Ilan Fiorentino, 39 ans, a réussi à mettre un enfant de 12 ans, Ariel Zohar, le fils de ses amis, à l'abri. Il a ensuite été abattu en poursuivant des terroristes du Hamas dans la rue.

Sabine Taasa, 48 ans, et son fils Or, 17 ans, ont également été victimes de l'organisation terroriste.

Roni Levy, 81 ans, qui a protégé son épouse d'un commando armé.

Une policière et au moins neuf soldats tués

Une policière française a également été victime des combattants terroristes.

Shiraz Brodach, 23 ans, née de parents français, faisait partie d'une unité d'élite de la police dans la ville de Netivot. Elle est décédée avec son compagnon, qu'elle avait décidé d'accompagner vers la zone attaquée par le Hamas. Un tir de lance-roquettes sur leur véhicule leur a été fatal.

Enfin, selon un décompte de l'AFP, au moins neuf soldats franco-israéliens sont morts le jour des attaques du Hamas, le 7 octobre dernier. Leur identité n'est pas connue pour chacun d'entre eux. De même, au moins 12 autres soldats auraient péri dans les combats au sol dans la bande de Gaza ces quatre derniers mois.

À noter qu'il reste encore trois otages français toujours retenus par l'organisation terroriste palestinienne. Il s'agit d'Ofer Calderon, Ohad Yaalomi et Orion Hernandez-Radoux, qui dispose de la double nationalité franco-mexicaine.