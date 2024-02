Remaniement : tout savoir sur Frédéric Valletoux, nommé ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention

Le député Horizons de la deuxième circonscription de Seine-et-Marne Frédéric Valletoux a été nommé, ce jeudi 8 février, ministre délégué en charge de la Santé et de la Prévention.

Un ancien président de la fédération hospitalière de France au ministère de la Santé. Frédéric Valletoux, l’actuel porte-parole du groupe «Horizons» à l’Assemblée Nationale, a été nommé ce jeudi soir nouveau ministre de la Santé. Un poste de ministre délégué auprès de la ministre de plein exercice Catherine Vautrin.Il aura également la charge du dossier de la Prévention. Frédéric Valletoux avait été, avant cela, élu député de la deuxième circonscription de Seine-et-Marne le 22 juin 2022.

Le poste de ministre de la Santé était jusqu'ici détenu, par intérim, par Agnès Firmin Le Bodo. Cette dernière avait confirmé, en décembre dernier, qu'une enquête était en cours après qu'un article de Mediapart a révélé qu'elle avait reçu pour 20.000 euros de cadeaux de la part des laboratoires Urgo.

Journaliste pendant 15 ans

Frédéric Valletoux a commencé une carrière de journaliste en 1990 en intégrant la revue Pouvoirs locaux pour l'Institut de la gouvernance territoriale et de la décentralisation. Il a fait le choix de rejoindre Les Échos en 1994 où il a officié pendant une dizaine d’années dans les services «Régions» et «France politique».

En 2002, Frédéric Valletoux a rejoint «La Gazette des communes» en tant que rédacteur en chef. Il a ensuite pris le poste à temps partiel de directeur délégué chargé des projets éditoriaux du Groupe Moniteur en 2005 pour se consacrer à la gestion de la ville où il a été élu.

Maire de Fontainebleau pendant 16 ans

A l’occasion d’élections municipales partielles organisées à Fontainebleau (Seine-et-Marne) en 2005, il a été élu maire de la ville via une liste divers droite soutenue par les ministres Christian Jacob, Jean-François Copé et Gilles de Robien. Il a finalement été réélu à ce poste en 2008, en 2014 et en 2020, avant de quitter cette fonction le 4 juillet 2022.

Un ancien adhérent de l’UMP

Frédéric Valletoux a adhéré à l'Union pour un mouvement populaire (UMP) en 2005. Il a pris la décision de quitter Les Républicains en 2016, regrettant un durcissement du mouvement politique. Il a progressivement opéré un rapprochement avec la majorité présidentielle avant de rejoindre Agir, le parti fondé par l’ancien LR Franck Riester, le 5 juillet 2019.

Le nouveau ministre de la Santé a finalement rejoint en 2021 le parti Horizons mis sur pied par Edouard Philippe. Le 19 juin 2022, il a été élu député de la deuxième circonscription de Seine-et-Marne sous l'étiquette Ensemble.

Une loi Valletoux sur l’accès aux soins

Frédéric Valletoux a été à l’origine d’une loi portant son nom sur l’accès aux soins. Une semaine après les députés, les sénateurs ont adopté à leur tour (241 voix pour, 81 contre) la proposition le 18 décembre 2023.

Soutenu par le gouvernement, le texte s’est appuyé sur des promesses réalisées par le président Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux soignants, en début d’année dernière, selon Public Sénat.