Des fossiles vieux de 470 millions d'années découverts dans le sud de la France

Près de 400 fossiles rares d’organismes marins datant d’environ 470 millions d’années ont été découverts dans l’Hérault, selon une étude publiée ce vendredi.

Incroyable découverte. Une faune exceptionnelle située à Pézenas, dans l’Hérault, a été découverte par un couple d’amateurs de paléontologie dans un site géologique de la montagne Noire, connu pour abriter les plus anciens fossiles de France.

Près de 400 fossiles d’organismes marins étonnement bien conservés ont donc été trouvés. En effet, il y a 470 millions d’années, cette région était entièrement plongée sous l’eau et se trouvait en bordure du supercontinent Gondwana qui regroupait les continents dans l’hémisphère sud, où se situe l’actuel continent antarctique.

Les gisements connus de cette période appelée Ordovicien nous ont permis d’identifier de nombreux fossiles d’un seul et même type, celui d’animaux à carapaces ou à coquilles, a expliqué Bertrand Lefebvre, paléontologue de l’université Lyon-1, co-auteur de l’étude.

«Dans un écosystème marin, seulement 10 à 20 % des organismes peuvent potentiellement être fossilisés. Les organismes mous (mollusiques, pieuvres, méduses…) étant peu minéralisés, ils ont peu de chances de laisser leur empreinte», a détaillé Bertrand Lefebvre.

