Moha La Squale : que risque le rappeur après son interpellation en Allemagne ?

Assigné à résidence sous bracelet électronique à la suite de sa mise en examen pour viol, le rappeur Moha La Squale était en fuite depuis plusieurs semaines. Il a finalement été interpellé il y a quelques jours en Allemagne.

Il pensait avoir réussi à échapper à la justice, mais elle l’a finalement rattrapée. Moha La Squale, de son vrai nom Mohamed Bellhamed, devait respecter son assignation à résidence sous surveillance électronique, mais a tout de même réussi à quitter son domicile dans la cité de La Banane dans le 20e arrondissement de Paris.

Le rappeur avait été mis en examen pour viol sur conjoint, agression sexuelle, violences conjugales et menaces de mort sur conjoint, a rappelé le Parquet de Paris. Il était en fuite depuis plusieurs semaines, mais a été interpellé en Allemagne «sur mandat d’arrêt européen dimanche 31 décembre à la frontière avec la Pologne», a détaillé le ministère public.

Remis à la France par les autorités allemandes, Moha La Squale doit être présenté au juge d’instruction chargé des investigations ce vendredi 9 février. Il devra ensuite comparaître devant un juge des libertés et de la détention qui décidera de ses mesures de sûreté.

Le parquet a également requis son placement en détention provisoire.

Six femmes ayant porté plainte

Les accusations à l’encontre de l’artiste sont lourdes. Mis en examen à deux reprises, en juin 2021 pour agression sexuelle et violences sur certaines de ses ex-compagnes et en juillet 2022 pour viol sur une autre ex-compagne.

Son avocate, Me Élise Arfi, a confirmé son arrestation sans donner plus d’informations. L’instruction se serait cependant terminée «il y a quelques mois», selon une source proche du dossier, soulignant le fait qu’en tout, six femmes avaient porté plainte contre lui.

Moha La Squale s’était, par ailleurs, défendu sur les réseaux sociaux en avril 2021, démentant formellement toutes ces accusations. Il avait alors assuré n’avoir «jamais au grand jamais levé la main sur une femme». Selon lui, tout cela n’était qu’un «complot» afin de lui nuire.