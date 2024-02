Crack à Stalingrad : «Maintenant, je ne sors plus», les riverains témoignent de leur enfer au quotidien

Le quartier de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris est envahi par les toxicomanes et les dealers. Une situation invivable pour les riverains qui témoignent auprès de CNEWS.

Le quartier des drogués. À Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, les toxicomanes et les dealers sont partout. Les équipes de CNEWS ont pu recueillir le témoignage d'une femme de 45 ans consommatrice de crack : «J'essaye d'arrêter.

Pendant trois semaines, je ne suis pas venue, après pendant un mois, je suis presque venue tous les week-ends. Puis pendant deux semaines, je ne suis pas revenue», explique-t-elle en tremblant. Elle est accroc au crack depuis 6 ans et vient à Stalingrad se cacher dans les toilettes publiques pour prendre du crack.

«CE SONT DES ZOMBIES»

Le quartier de Stalingrad est gangrené par la drogue, notamment le crack. Pour les riverains, cette situation est devenue un véritable enfer : «Maintenant, je sors plus. Avant j'allais au theâtre, mais maintenant c'est plus possible parce qu'ils sont en bas de l'immeuble et ils demandent toujours de l'argent. Ce sont des zombies», témoigne une riveraine.

«J'évite de passer seule ou j'essaye d'être accompagnée par des collègues parce que ça m'est déjà arrivé d'être agressée dans le quartier, c'était une personne qui prenait du crack», explique une autre habitante du quartier.

Selon ces habitantes, ces crises viennent par vagues. Les drogués sont plus ou moins nombreux selon les périodes. Pour Guillaume Bigot, la situation ne risque pas de s'arranger : «C'est un problème éternel, car c'est une drogue pratiquement tout de suite addictive, extrêmement dure et bon marché», a-t-il expliqué, sur le plateau de La Matinale Week-End ce matin.

Guillaume Bigot, à propos du crack à Stalingrad : «C'est un problème éternel, car c'est une drogue pratiquement tout de suite addictive, extrêmement dure et bon marché», dans #LaMatinaleWE pic.twitter.com/5Yjwj4S4Uf — CNEWS (@CNEWS) February 10, 2024

Cette situation n'est pas nouvelle puisqu'en 2021, les habitants du quartier avaient manifesté pour protester contre les nuisances causées par les consommateurs et trafiquants de drogue.