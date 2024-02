Dépression Karlotta : quelle est cette perturbation qui concerne le nord et le sud-ouest de la France ce dimanche ?

Ce dimanche 11 février, une perturbation active, engendrant de fortes pluies, circule sur les côtes manchoises. Cette nouvelle dépression, nommée Karlotta, provoque des crues et des risques de vagues-submersion. Elle concerne notamment le nord et le sud-ouest de la France poussant Météo-France à placer plusieurs départements en vigilance orange.

Alors que l’année 2024 n’est toujours qu’à ses débuts, une deuxième dépression, après Irène, doit traverser ce dimanche 11 février l'extrême nord et le côté ouest de la France. Cette nouvelle perturbation a été nommée «Karlotta» par Météo-France.

Dans son bulletin de 10h, le service météorologique a fait savoir que cette dégradation «circule en Manche actuellement». Elle doit engendrer de fortes pluies, des risques de crues, des vents violents ou encore des vagues-submersion. Car oui, selon les météorologues, «des épisodes de fortes vagues sont attendus dans un contexte de grandes marées sur la façade Atlantique et l’entrée de la Manche».

Une raison pour laquelle l’alerte orange pour «vagues-submersion» avait été activée par Météo-France, plus tôt dans la journée, pour la Manche. Le Pas-de-Calais, la Somme, le Calvados et la Seine-Maritime demeurent, à l'heure actuelle, en vigilance jaune pour le même motif. Du côté du sud-ouest, la Charente-Maritime, les Landes, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques, également en jaune pour «vagues-submersion», ont été, tous, placés en vigilance orange pour «crues».

Un contexte accentué par le phénomène des «grandes marées»

Concernant cette dépression, Karlotta a été formée dans l’Atlantique. Elle aborde donc l’Hexagone par le côté ouest. À propos de sa trajectoire, cette perturbation doit frapper le Royaume-Uni, la Bretagne, les Pays de la Loire et le reste du littoral atlantique. Lors du passage de cette dépression, c’est notamment l’alerte «vagues-submersion» qui attire l’attention des météorologues puisque celle-ci peut être accentuée par un contexte de grandes marées.

Ce phénomène est dû au rapprochement de la Lune. En effet, «la gravitation de la lune autour de la Terre exerce une force d'attraction sur les océans. Le soleil aussi crée une force d'attraction, mais de par sa proximité et la force gravitationnelle qu'elle génère, la lune représente une attraction deux fois plus importante», a expliqué le site Grandes-Marées.com.

Lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, ces attractions se combinent et créent des marées plus importantes, ou marées de grande amplitude. Le coefficient de marée, calculé en fonction de la différence de hauteur entre la basse mer et la pleine mer, varie de 20 à 120.

Si le «marnage», soit la différence entre les marées haute et basse, dépasse 90, on parle de «grandes marées», aussi appelée «marée de 100». Ce qui engendre, donc, des vagues plus importantes que la normale.